Kolejny krok do likwidacji DPS w Rangórach

Czy radni powiatu elbląskiego zdecydują o likwidacji DPS w Rangórach? O tym przekonamy się już w piątek (24.09) podczas sesji, na którą przygotowano projekt uchwały w tej sprawie.

O planach władz powiatu elbląskiego dotyczących likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Rangórach pisaliśmy 17 sierpnia w tym artykule. Kilka dni wcześniej z naszą redakcją skontaktowali się pracownicy tej placówki zaniepokojeni utratą swoich miejsc pracy i mocno rozżaleni tym, że starosta elbląski i dyrekcja domu pomocy oficjalnie z nimi na ten temat nie rozmawia. Jak między innymi wyjaśniał wówczas starosta Maciej Romanowski, likwidacja domu pomocy miałaby być efektem: "znacznego spadku odnotowywanego od jesieni ubiegłego roku ilości kierowanych osób do stacjonarnych placówek pomocy społecznej, który spowodował, że dwie placówki znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, powodującej brak możliwości zbilansowania wydatków z osiągniętymi dochodami" Po raz pierwszy konieczne miało być dołożenie do dwóch domów opieki społecznej w powiecie elbląskim około 700 tys. zł. (ok. 500 tys. do DPS w Tolkmicku i ok. 150 tys. zł do DPS w Rangórach).

Ostateczna decyzja o likwidacji DPS w Rangórach należy do radnych powiatu elbląskiego. Mają oni podjąć ją już w piątek (24.09) podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu.

- Z dniem 24 września 2021 roku stawia się w stan likwidacji jednostkę organizacyjną Powiatu Elbląskiego tj. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach. Mienie ruchome i nieruchome wykorzystywane do prowadzenia działalności przez likwidowaną jednostkę oraz środki pieniężne pozostające na rachunkach bankowych przechodzą na rzecz Powiatu Elbląskiego – czytamy m.in. w projekcie uchwały.

W uzasadnieniu projektu uchwały ponownie podnoszony jest argument spadku liczby kierowanych osób do stacjonarnych placówek pomocy społecznej. W DPS Rangóry jest 7 wolnych miejsc w DPS Tolkmicko 25. - Bieżące rozeznanie wskazuje, że wolne miejsca występują nie tylko w placówkach na terenie powiatu elbląskiego, ale również województwa i kraju. Jest to tendencja stała i nic nie wskazuje na jej zmianę - czytamy również w uzasadnieniu projektu uchwały.

DPS w Rangórach to placówka dla kobiet przewlekle somatycznie chorych. Mogą tu mieszkać 42 pensjonariuszki. Co będzie z nimi w tej sytuacji? - 33 mieszkankom DPS Rangóry zostałaby przedstawiona propozycja przeniesienia do DPS w Tolkmicku, placówki o identycznym standardzie i zasadach funkcjonowania. W stosunku do 3 mieszkanek zostałaby rozpoczęta procedura rekwalifikacji w celu skierowania ich do placówek specjalistycznych tj. domu dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz domu dla psychicznie chorych - możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały.

W DPS w Rangórach zatrudnione są 23 osoby (stan na 31 sierpnia).

- Części pracowników zostaną przedstawione propozycje pracy w pozostałych domach pomocy społecznej w Tolkmicku i Władysławowie, cztery osoby przejdą na świadczenia emerytalne, dwóm osobom z dniem 31 grudnia kończy się okres, na który została zawarta umowa o pracę, ponadto chęć zatrudnienia pracowników zgłasza szpital wojewódzki w Elblągu, Dom Opieki w Rubnie i Dom Opieki w Bogaczewie - czytamy w projekcie uchwały.

Czy radni zagłosują za likwidacją DPS Rangóry dowiemy się już w piątek. Sesja Rady Powiatu w Elblągu rozpocznie się o godz. 10, w trybie online.

Do sprawy wrócimy.