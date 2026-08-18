 Rejs z muzyką na żywo po rzece Elbląg

Żegluga Ostródzko-Elbląska oraz Restauracja Szalona Gęś zapraszają na pierwszy w Elblągu rejs z muzyką na żywo i poczęstunkiem. W sobotę, 22 sierpnia, statek „Ostróda” wyruszy w dwugodzinny spacer po rzece Elbląg. Na pokładzie zabrzmią przeboje lat 80. i 90., a o kulinarną oprawę wydarzenia zadba Szalona Gęś.

Początek rejsu zaplanowano na godz. 17.55. Uczestnicy wsiądą na statek przy ul. Wodnej 1b, obok Biura Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu. W tym samym miejscu rejs zakończy się po około dwóch godzinach. Termin, godzinę, czas trwania oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia potwierdzają informacje zamieszczone na plakacie organizatorów.

Wieczór na wodzie w rytmie lat 80. i 90.

To pierwsze tego rodzaju wydarzenie przygotowane wspólnie przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską i Restaurację Szalona Gęś. Do jego obsługi wybrano statek „Ostróda”, przystosowany zarówno do organizacji muzyki na żywo, jak i serwowania poczęstunku.

Rejs ma być przede wszystkim okazją do spędzenia letniego wieczoru w nieco inny sposób — z dala od miejskiego zgiełku, za to przy muzyce, dobrym jedzeniu i widokach oglądanych z pokładu statku.

W repertuarze znajdą się znane utwory z lat 80. i 90., a muzyka będzie wykonywana na żywo. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć klasyczny spacer wodny po rzece Elbląg z atmosferą kameralnego koncertu.

Jeśli pozwolą na to warunki techniczne i sytuacja związana z obsługą elbląskich mostów, planowany jest rejs w kierunku Ujścia. Ostateczna trasa zostanie jednak dostosowana do bieżących warunków żeglugowych.

Poczęstunek przygotuje Szalona Gęś

Integralną częścią wydarzenia będzie menu przygotowane przez Restaurację Szalona Gęś.

W cenie biletu znajdą się:

sałatka z kurczakiem,

deska antipasti,

bakłażan w paście orzechowej posypany granatem,

kawa i herbata.

Na statku będzie można również kupić zimne napoje.

Tak pomyślany wieczór ma łączyć trzy elementy: spokojny rejs po rzece, muzykę na żywo oraz restauracyjny poczęstunek. To propozycja zarówno dla par i grup znajomych, jak i osób, które chciałyby pokazać Elbląg swoim gościom z mniej oczywistej perspektywy.

Cena biletu i rezerwacja

Bilet kosztuje 150 zł od osoby, a sama rezerwacja miejsca jest bezpłatna. Płatności można dokonać wcześniej w Restauracji Szalona Gęś albo na pokładzie statku w dniu rejsu.

Pierwsza pula obejmuje 45 miejsc, dlatego osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej dokonać rezerwacji.

Rezerwacje prowadzą zarówno Żegluga Ostródzko-Elbląska, jak i Restauracja Szalona Gęś.

Biuro Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu

ul. Wodna 1b, Elbląg

tel. 695 880 033

tel. 89 670 92 27

Więcej informacji: www.zegluga.com.pl

Restauracja Szalona Gęś

ul. Stary Rynek 28-29, Elbląg

tel. 601 660 330