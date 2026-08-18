Rejs z muzyką na żywo po rzece Elbląg
Żegluga Ostródzko-Elbląska oraz Restauracja Szalona Gęś zapraszają na pierwszy w Elblągu rejs z muzyką na żywo i poczęstunkiem. W sobotę, 22 sierpnia, statek „Ostróda” wyruszy w dwugodzinny spacer po rzece Elbląg. Na pokładzie zabrzmią przeboje lat 80. i 90., a o kulinarną oprawę wydarzenia zadba Szalona Gęś.
Początek rejsu zaplanowano na godz. 17.55. Uczestnicy wsiądą na statek przy ul. Wodnej 1b, obok Biura Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu. W tym samym miejscu rejs zakończy się po około dwóch godzinach. Termin, godzinę, czas trwania oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia potwierdzają informacje zamieszczone na plakacie organizatorów.
Wieczór na wodzie w rytmie lat 80. i 90.
To pierwsze tego rodzaju wydarzenie przygotowane wspólnie przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską i Restaurację Szalona Gęś. Do jego obsługi wybrano statek „Ostróda”, przystosowany zarówno do organizacji muzyki na żywo, jak i serwowania poczęstunku.
Rejs ma być przede wszystkim okazją do spędzenia letniego wieczoru w nieco inny sposób — z dala od miejskiego zgiełku, za to przy muzyce, dobrym jedzeniu i widokach oglądanych z pokładu statku.
W repertuarze znajdą się znane utwory z lat 80. i 90., a muzyka będzie wykonywana na żywo. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć klasyczny spacer wodny po rzece Elbląg z atmosferą kameralnego koncertu.
Jeśli pozwolą na to warunki techniczne i sytuacja związana z obsługą elbląskich mostów, planowany jest rejs w kierunku Ujścia. Ostateczna trasa zostanie jednak dostosowana do bieżących warunków żeglugowych.
Poczęstunek przygotuje Szalona Gęś
Integralną częścią wydarzenia będzie menu przygotowane przez Restaurację Szalona Gęś.
W cenie biletu znajdą się:
- sałatka z kurczakiem,
- deska antipasti,
- bakłażan w paście orzechowej posypany granatem,
- kawa i herbata.
Na statku będzie można również kupić zimne napoje.
Tak pomyślany wieczór ma łączyć trzy elementy: spokojny rejs po rzece, muzykę na żywo oraz restauracyjny poczęstunek. To propozycja zarówno dla par i grup znajomych, jak i osób, które chciałyby pokazać Elbląg swoim gościom z mniej oczywistej perspektywy.
Cena biletu i rezerwacja
Bilet kosztuje 150 zł od osoby, a sama rezerwacja miejsca jest bezpłatna. Płatności można dokonać wcześniej w Restauracji Szalona Gęś albo na pokładzie statku w dniu rejsu.
Pierwsza pula obejmuje 45 miejsc, dlatego osoby zainteresowane udziałem powinny wcześniej dokonać rezerwacji.
Rezerwacje prowadzą zarówno Żegluga Ostródzko-Elbląska, jak i Restauracja Szalona Gęś.
Biuro Obsługi Klienta Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu
ul. Wodna 1b, Elbląg
tel. 695 880 033
tel. 89 670 92 27
Więcej informacji: www.zegluga.com.pl
Restauracja Szalona Gęś
ul. Stary Rynek 28-29, Elbląg
tel. 601 660 330