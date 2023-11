Remont drogi na Mierzeję na półmetku

Zakończono pierwszy etap prac remontowych drogi wojewódzkiej 501 na Mierzei Wiślanej, na odcinku pomiędzy Stegną i Krynicą Morską. To dobra wiadomość dla mieszkańców oraz turystów. Kierowcy musieli korzystać z szosy, która znajdowała się w fatalnym stanie technicznym i nie było dla niej alternatywy.

Zniszczona przy budowie przekopu

Droga wojewódzka 501 łączy Gdańsk i Stegnę z Krynicą Morską. Zwłaszcza w sezonie letnim jest ona bardzo obciążona ruchem. - Została zniszczona podczas budowy przekopu przez Mierzeję. Ciężki sprzęt, ciężarówki z dostawami materiałów budowlanych rozjeździły trasę. Samorządowcy wielokrotnie zgłaszali nam potrzebę naprawy – mówił w rozmowie z nami Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego w listopadzie ubiegłego roku

Prace obejmą łącznie 17,2 km drogi. Podzielone zostały na cztery etapy.

Nadal ruch wahadłowy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował, że prace remontowe drogi 501 wykonawca zrealizował w 50 procentach.

- Tym samym wykonał pierwszy etap tej inwestycji. Prace bitumiczne wykonano na długości 12,95 km, z tego 10,2 km z warstwą ścieralną. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zastosowanie ruchu wahadłowego, uciążliwego dla użytkowników i mieszkańców, ale niezbędnego dla sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego. Prace przy ostatnich stałych wahadłach zakończą się najpóźniej do połowy grudnia br. Później, o ile warunki atmosferyczne pozwolą, prace budowlane będą kontynuowane, ale już przy wykorzystaniu wahadeł obowiązujących w czasie pracy wykonawcy – mówi Anna Mątewska, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Finisz za rok

Anna Mątewska podkreśla, że prace budowlane zimą, jeśli warunki będą sprzyjające, mają skupiać się przede wszystkim na robotach brukarskich oraz kanalizacji deszczowej, nie jest też wykluczone wbudowywanie mas bitumicznych. - W ramach kontraktu wykonano oprócz konstrukcji drogi i nawierzchni także sieć kanalizacji deszczowej. W tym roku wykonano ją w Sztutowie i Kątach Rybackich w około 80 procentach. To przełoży się na ułatwienie realizacji przebudowy drogi na tych odcinkach w przyszłym roku i zmniejszy uciążliwość budowy dla mieszkańców i turystów - dodaje Anna Mątewska.

Przypominamy, że przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 rozpoczęła się w połowie listopada 2022 r. i ma potrwać do listopada 2024 r. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wykonawcą jest firma Budimex. Koszt prac budowlanych jest finansowany z programu Polski Ład i budżetu samorządu województwa pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi ok. 63,3 mln zł, a całość inwestycji kosztuje ok. 98 mln zł. Koszt prac budowlanych jest finansowany z programu Polski Ład i budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego. Wartość dofinansowania wynosi ok. 63,3 mln zł, a całość inwestycji kosztuje ok. 98 mln zł.

O remoncie drogi nr 502 pisaliśmy również w tym artykule.