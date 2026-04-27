Remont przystani kajakowej coraz bliżej

Miasto Elbląg ogłosiło przetarg na realizację zadania pn. remont przystani kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Radomskiej 5. Realizacja przedsięwzięcia, przy wsparciu środków unijnych, przyczyni się do podniesienia standardu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta, odpowiadając na potrzeby mieszkańców i odwiedzających.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne obiektu. W ramach zadania przewidziano m.in. wymianę pokrycia dachowego bez ingerencji w konstrukcję dachu, wymianę orynnowania, wykonanie prac dekarskich oraz remont zadaszonego tarasu. Istotnym elementem inwestycji będzie także remont i doposażenie pomieszczeń przystani, instalacja monitoringu, montaż kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. W ramach prac przewidziano również poprawę dostępności infrastruktury poprzez wymianę płytek ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku na skraju parkingu od strony brzegowej.

Inwestycja stanowi element projektu „Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 554 379,52 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 855 174,14 zł, a wkład własny miasta – 699 205,38 zł.

Oferty można składać do 12 maja. Szczegółowe informacje: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1287473