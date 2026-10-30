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Remont z sercem, prezent dla dzieci

 Elbląg, Rowery trafiły do dzieci,
Rowery trafiły do dzieci, fot. Anna Dembińska

23 rowery otrzymały dzieci przebywające w pieczy zastępczej. To efekt czwartej edycji akcji „Podaruj rower”, organizowanej przez Rotary Club Centrum Elbląg. Używane przekazali darczyńcy, a następnie zostały one odnowione przez Adama Wadeckiego, pomysłodawcę inicjatywy. Zdjęcia.

Jak podkreśla Agata Skwira, tegoroczny prezydent Rotary Club Centrum Elbląg, jest to już czwarta akcja „Podaruj rower”. Jej inicjatorem jest Adam Wadecki, kolarz szosowy, który obecnie prowadzi sklep i serwis rowerowy. Wyremontowane przez niego używane (przekazane przez darczyńców) rowery trafiają do beneficjentów Rotary Club Centrum Elbląg.

- Pomysłodawcą akcji jest pan Adam, ale ogromne podziękowania należą się osobom, przekazały swoje używane rowery. Zostały wyremontowane i mogą teraz służyć innym – mówi Agata Skwira.

Podczas tegorocznej akcji 23 rowery trafiły do dzieci, które pozostają w pieczy zastępczej.


A moim zdaniem...

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Remont z sercem, prezent dla dzieci
Remont z sercem, prezent dla dzieci
Remont z sercem, prezent dla dzieci
Remont z sercem, prezent dla dzieci

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