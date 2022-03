 Reprezentacja polityczna Warmii i Mazur - Polska 2050 Szymona Hołowni

27 marca odbyło się ważne wydarzenie dla tej nowo powstałej formacji politycznej, podczas którego przyjęto do partii stu pierwszych członków. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele z Warmii i Mazur w następujących osobach: Ada Porowska, Andrzej Kimbar, Rafał Ryszczuk, Robert Szczepański i Robert Klimowicz. To ci właśnie ludzie będą tworzyli struktury polityczne partii Polska 2050 w naszym regionie.

Lider ugrupowania Szymon Hołownia podczas kongresu przemawiał do zgromadzonych; Wspaniałe, pospolite ruszenie tysięcy ludzi, którzy często przekraczali te linie między działalnością obywatelską a polityką razem ze mną, po mojej kampanii prezydenckiej utworzyło ruch Polska 2050. Dziś, dwa lata od momentu, gdy rozpoczął pracę nasz think tank Strategie 2050 i Stowarzyszenie Polska 2050 na polską scenę polityczną wchodzi partia Polska 2050 Szymona Hołowni. Nasz ruch społeczno-polityczny od dziś jest kompletny. Nadzieja dziś choruje. Zło chce nas pozbawić przyszłości. Ciemność, która przybiera dzisiaj postać dymu nad Mariupolem, Chersoniem, Kijowem wtargnęła nagle w nasz świat miesiąc temu.

Sytuacja wymaga, by przeciwstawiły się jej ludzie pełni nie tylko oburzenia, ale głębokiej wiary w to, że ten świat tak wyglądać nie może. To my decydujemy, jaki ma mieć kształt. To my jesteśmy odpowiedzią na pytania pokoleń. Nasze pokolenie staje przed trudnymi egzaminami, których miało już nie być. Właśnie dzisiaj, zamiast pisać eseje na ten temat, musimy natychmiast biec i działać. Skala roboty jest potężna – zakończył swoją wypowiedź Szymon Hołownia.

Według najnowszego sondażu Kantar Publik głos na Polskę 2050 chce oddać aż 18% zdecydowanych wyborców.

