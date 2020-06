Rodzice alarmują: plac zabaw w parku Kajki jest nieprzygotowany do otwarcia

Plac zabaw w parku Kajki jest nieprzygotowany do otwarcia po przerwie spowodowanej pandemią. Trawy nie wykoszono, piasku też nie wymieniono – piszą w liście do naszej redakcji rodzice, którzy z dziećmi odwiedzają to miejsce. Zarząd Zielenie Miejskiej w Elblągu te zarzuty odpiera. Zobacz zdjęcia.

Od 1 czerwca, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, dostępne są dla dzieci place zabaw w Elblągu.

- Poszczególne urządzenia do zabaw znajdujące się w parkach zostaną przed otwarciem zdezynfekowane, ponadto wymieniony zostanie piasek w piaskowniach znajdujących się na terenach administrowanych przez ZBK. Dezynfekcja na placach zabaw zarządzanych przez ZZM i ZBK prowadzona będzie co najmniej raz w miesiącu. W związku z otwarciem placów zabaw, zwracamy się z prośbą do rodziców, opiekunów i dzieci o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, niegrupowanie się, zachowanie zalecanego dystansu społecznego i dokładne mycie rąk po powrocie do domu - informował 1 czerwca Urząd Miejski w Elblągu.

Nasza czytelniczka, która odwiedziła plac zabaw w parku Kajki 4 czerwca, czyli trzeciego dnia po jego otwarciu, uważa, że nie został on do tego przygotowany.

- Piasek nie został wymieniony, trawa nie jest skoszona - mówi kobieta.

Podkreśla, że interweniowała już w tej sprawie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, który administruje placem zabaw w Parku Kajki.

- Jeden z urzędników stwierdził, że na razie koszą trawniki w mieście, a na park przyjdzie czas. Jeśli chodzi o piasek, to stwierdził, że tam nie ma piaskownicy, bo została zlikwidowana i będzie zrobiona później. Natomiast piasek po byłej piaskownicy służy jako podłoże, a to, że bawią się w nim dzieci to odpowiedzialność rodziców. Powiedział także, iż dziwi się, że dzwonię w takiej sprawie, bo rodzice od dawna chcieli otwarcia placu zabaw, nawet w takim stanie. Dodał, że przeprowadzona została tylko dezynfekcja. Stan epidemii jeszcze nie minął, a warunki są beznadziejne, dołączam zdjęcia z placu zabaw wykonane 4 czerwca – mówi czytelniczka.

Zdjęcie przesłane przez ZZM w Elbląg, 10 czerwca

W jaki sposób park Kajki przygotowano do ponownego otwarcia spytaliśmy Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu.

- Przed udostępnieniem ich najmłodszym elblążanom place zabaw, w tym plac znajdujący się w parku Kajki, zostały zdezynfekowane. Ponadto dezynfekcji poddane zostały również znajdujące się w nich siłownie. Z kolei trawa została skoszona w parku Kajki 5 czerwca, następnie wygrabiona i 8 czerwca została z parku wywieziona. Jednocześnie informujemy, że w parku Kajki, na terenie placu zabaw, od trzech lat nie ma piaskownicy, w związku z tym nie jest planowana ani wykonana wymiana piasku. W miejscu, gdzie kiedyś była piaskownica, pozostał piaszczysty teren po zlikwidowanym urządzeniu zabawowym – poinformował nas Leon Budzisiak, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.