Rolnicy protestują w Warszawie i blokują S7

Trwają protesty rolników przeciwko napływowi zbóż z Ukrainy oraz unijnemu "zielonemu ładowi". Dziś (6 marca) rolnicy i inne grupy zaangażowane w protest strajkują w Warszawie. Są wśród nich także osoby z regionu elbląskiego. Wznowiono też blokady na "siódemce".

Rolnicze protesty odbyły się już do tej pory m. in. w Elblągu i na obwodnicy miasta, w ostatnim czasie są (z przerwami) organizowane blokady trasy S7 w powiecie nowodworskim. Przypomnijmy najpierw komunikat policji na 6 i 7 marca:

- Na trasie S-7 na wysokości wiaduktu w miejscowości Kmiecin w godzinach 8-18 nastąpią utrudnienia na odcinku 100 metrów, gdzie w obu kierunkach zostanie zwężony pas ruchu. Nie obowiązują objazdy – podają służby.

Na dzisiejszym proteście w Warszawie, o czym informuje m. in. onet, nie brakuje emocji. Manifestanci odpalają race i palą opony, nie brakuje transparentów wymierzonych w obecny rząd. "Całkowicie zablokowana jest autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem. Policja kieruje ruchem. Rolnicy wyrzucili bele siana na drogę. Jak zapowiadają, nie będą one podpalane" – podaje portal. Z kolei na tvn24.pl czytamy, że niektórzy rolnicy próbowali wjechać ciągnikami na trasy wiodące do Warszawy, takie próby udaremnia policja.

Według wcześniejszych zapowiedzi, z terenu powiatów elbląskiego, braniewskiego oraz ostródzkiego do stolicy miało pojechać czterema autokarami około 200 rolników.

Jak podkreśla Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i członek zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, w powiecie nowodworskim obecny sposób strajkowania (związany ze zwężeniem pasa ruchu w obu kierunkach) zostanie utrzymany zapewne do 9 marca, w związku z zapowiedzianymi rozmowami z premierem Tuskiem. Sam strajk na "siódemce" jest zarejestrowany do 10 marca.

Protestujący w KPRM. Fot. nadesłana

- Dziś solidaryzujemy się z Warszawą. Jesteśmy trwali w tym, do czego dążymy - podkreśla rolnik. Dodaje, że niejednokrotnie spotyka się z pozytywnymi reakcjami kierowców mijających blokadę. - Kiedy np. przejeżdża jakaś ciężarówka, to kierowca nas pozdrawia trąbiąc, pokazuje nam uniesiony palec, ale kciuk, nie środkowy - zaznacza.

Tymczasem, jak poinformował dziś (6 marca) RMF, Komisja Europejska ma przedstawić nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom rolników.

- Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – zapowiada komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Ma ona zostać przedstawiona 7 marca.

Udało nam się skontaktować z uczestniczącym w proteście w Warszawie Damianem Murawcem, rolnikiem z gminy Elbląg. Według niego w proteście uczestniczy ok. 100 tys. osób, nie tylko rolnicy, ale też górnicy, myśliwi, solidarnościowcy...

- Byłem dziś z naszymi postulatami w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, premier był obecny, ale nie wyszedł do nas, wyszły do nas dwie panie z kancelarii. Poczuliśmy się zlekceważeni - przyznaje rolnik. Naszą telefoniczną rozmowę co chwilę przerywały syreny, okrzyki, dźwięk wystrzeliwanych petard. Na proteście ma dochodzić do przepychanek ze służbami. Damian Murawiec przyznaje, że do protestujących dotarły informacje dotyczące złagodzenia "zielonego ładu", wymagają one jednak przeanalizowania. - Będę na kolejnym spotkaniu negocjacyjnym z premierem, będziemy go pytać o te sprawy. Będziemy też chcieli rozmawiać o ograniczeniu hodowli zwierząt, do którego miała się zobowiązać Polska. My mamy konkretne propozycje na rozwiązanie sytuacji, które przedstawimy premierowi - mówi rolnik.