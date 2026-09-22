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Miejskie spółki: 4 na plusie, 7 na minusie

 Elbląg, Elbląg musi dołożyć do miejskiej komunikacji już ponad 40 mln zł
Elbląg musi dołożyć do miejskiej komunikacji już ponad 40 mln zł (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Spośród 11 spółek, w których samorząd Elbląga ma udziały, w 2025 roku cztery osiągnęły zysk, pozostałe poniosły straty. Największy zysk osiągnął EPEC – ponad 4,4 mln zł. Najwięcej miasto musi dołożyć tradycyjnie do komunikacji miejskiej - ponad 40 mln zł, licząc dwie transportowe spółki ZKM i TE. Dużą stratę - 10 mln zł - w wyniku pożaru w sortowni odnotował też Zakład Utylizacji Odpadów.

Tradycyjnie we wrześniu departament gospodarki miasta przedstawia radnym raport z działalności miejskich spółek za poprzedni rok. W tym artykule skupiamy się na zyskach i stratach oraz przychodach, jakie one osiągnęły. Dodajmy, że miasto jest udziałowcem 11 spółek, z tego w siedmiu jest jednym właścicielem, w ósmej spółce – EPGK - dzieli udziały z ZUO, której jest stuprocentowym właścicielem. W naszym zestawieniu skupiamy się głównie na tej ósemce.

 

Przychody

11 spółek, w których Elbląg ma udziały, wypracowały przychody w łącznej wysokości 507,1 mln zł, to o 8,3 procent więcej niż w 2024 r. W tym wspomniana ósemka (Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zarząd Portu Morskiego, Zakład Utylizacji Odpadów, Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Tramwaje Elbląskie, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej) - 479,4 mln zł, co oznacza wzrost o 9,6 proc.

Największe wzrosty w tej kategorii odnotowały ETBS (17,5 proc.), EPWiK (15,4 proc.) i EPGK (15,2 proc.). Wzrosty przychodów mają za sobą także: EPEC (6,8 proc.), ZUO (14,6 proc.), Zarząd Portu Morskiego (3,7 proc.) i Tramwaje Elbląskie (11,4 proc.).

Znaczne obniżenie przychodów, bo aż o 85 proc., nastąpiło w spółce Porto Vista (wcześniejsza nazwa Porta Mare, to biurowiec na Wyspie Spichrzów), w której Elbląg ma 3,5 proc. udziałów. Mniejsze przychody odnotował ZKM (o 3,3 proc.), co wynika z mniejszych wpływów ze sprzedaży biletów.

 

Zyski i straty

W tych statystykach skupiamy się na spółkach, w których Elbląg ma 100 procent lub większość udziałów. Zysk w 2025 r. osiągnęły: EPWIK (prawie 3,5 mln zł, przy stracie w 2024 r. w wysokości prawie 5,4 mln zł); EPEC (4,43 mln zł, przy zysku w 2024 r. w wysokości 2,54 mln zł), EPGK (3,27 mln zł przy zysku 2,59 mln zł rok wcześniej) oraz ETBS (177,8 tys. zł przy zysku 544,6 tys. zł rok wcześniej).

Pozostałe spółki poniosły straty, największe – jak co roku – ZKM. Elbląski samorząd musi coraz więcej dopłacać do komunikacji miejskiej. W 2025 roku strata netto wyniosła prawie 38 mln zł (rok wcześniej prawie 33 mln zł, w 2023 r. - 32 mln zł, w 2022, 27,9 mln zł). – Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem kosztów usług przewozowych przy obniżeniu przychodów ze sprzedaży biletów – wyjaśniają urzędnicy w raporcie. Tramwaje Elbląskie poniosły stratę w wysokości 2,77 mln zł (rok wcześniej było to 3,43 mln zł), mimo wzrostu przychodów o 11,4 proc. I kosztach rosnących o 7,1 proc. Licząc obie spółki razem - to ponad 40 mln straty.

Stratę w wysokości 10,1 mln zł (przy zysku 410 tys. rok wcześniej) poniósł Zakład Utylizacji Odpadów, co spowodowane było pożarem sortowni i koniecznością przekazywania odpadów do innych zakładów.

Stratę w wysokości prawie 5 mln złotych odnotowała za to spółka Porto Vista. Urzędnicy tłumaczą wynik koniecznością ponoszenia kosztów operacyjnych i pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu na dokończenie inwestycji oraz niewielkimi przychodami z najmu powierzchni, które są skomercjonalizowane w około 25 procentach.

Na minusie kolejny rok jest też Zarząd Portu Morskiego. Mimo wyższych przychodów 2025 rok ZPM zakończył stratą w wysokości 198 tys. zł (w 2024 r. było to 171,9 tys. zł, w 2023 - 127,8 tys. zł). Sytuacja może się zmienić dopiero po zakończeniu budowy toru wodnego do terminala przeładunkowego, jeśli na rzece Elbląg pojawią się statki, jak obiecują politycy.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Każdy prezes spółki ze stratą do odwołania. Brać po dziesiątki tysięcy miesięcznie wypłaty to potrafią, ale ogarnąć żeby spółka nie przynosiła strat to już się nie da?
  • Kopalnia soli na minusie to ją zamknęli/sprzedali. To i te spółki tak samo
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    4
    3
    Szejk Ali(2026-09-22)
  • "Na minusie kolejny rok jest też Zarząd Portu Morskiego. Mimo wyższych przychodów 2025 rok ZPM zakończył stratą w wysokości 198 tys. zł (w 2024 r. było to 171,9 tys. zł, w 2023 - 127,8 tys. zł). " A gdyby tak powiedzieć, ile Elbląg dołożył do parkingu dla TiRów pana Arkadiusza w ciągu ostatnich 20 lat ? A może by tak zlikwidować to źródło nieustannych strat i powołać do życia na rok przed ukończeniem dewastacji około parkingowych, to pewnie nigdy nie nastąpi, bo za jakie tam pięć lat okaże się, że są ważniejsze wydatki niż mrzonki o porcie 23 km od morza. Ot, choćby zabezpieczenie przed powodziami morskimi terenu Żuław...
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    2
    0
    GłębokaMyśl(2026-09-22)
  • Zkm okroili komunikację doszczętnie, ta komunikacja ani nie wygląda, tak samo nie funkcjonuje dokładają straty do miasta rekordowe 37 mln, ! Tylko jedna myśl się nasuwa! Hashtagi: #Nowatkowskimaciej@wp.pl
  • Ja rozumiem, że miejskie spółki to trochę co innego niż spółki prywatne, ale żeby taka spółka nie była w stanie wyjść chociaż na zero? Prezesi sobie przyznają premie, nagrody itp a spółka jedzie na stracie? Gdzie jest prokurator?
  • Przydałby się jakiś wykres dla każdej spółki z latami na osi poziomej. Wszystkie dane można skonkludować że sumaryczne zyski 4 spółek to 11,4 mln a straty 7 innych spółek to 56,1 mln PLN. Czyli działalność wszystkich spółek miejskich zakończyła się stratą 44,7 mln PLN. Czyli spółki miejskie stanowią obciążenie dla budżetu miasta. Gdyby chociaż wychodziły na zero, to w budżecie miasta mogłoby zostać na inwestycje blisko 45 mln PLN na różnego rodzaju inwestycje. Słabo to wygląda.
  • Od lat polskie rządy dopłacają MILIARDY rocznie do górnictwa i żaden prokurator nie widzi problemu. Górnicy dostają w nagrodę 13ki barbórki itd.. NBP od lat przynosi MILIARDY strat i też prokuratorzy się tym nie interesują. Kilkuset pisowców przez kilka lat "pracowało" nad CPK... Tak możnaby długo wymieniać. Może czas na zmiany systemowe
  • Porto Vista 4 mln nie 5.
  • Czas podniesc ceny biletow komunikacji miejskiej. Dlaczego ludzie nie korzystajacy z komunikacji maja doplacac do biletów tych co korzystają.
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    0
    3
    Zmotoryzowany(2026-09-22)
  • @Precz - ale wiesz że w żadnym mieście komunikacja miejska nie jest dochodowa i sama się nie finansuje, prawda? wiesz pewnie też że wszystkie miasta muszą do tej komunikacji dopłacać, prawda? wiesz o tym?
  • Ale wiesz ze zmniejszyc strate mozna na 2 sposoby.1.Zmniejszyc koszty.2.Podniesc ceny. W przypadku komunikacji. Jak podniesiesz ceny biletow to ludzie sie oburza. Wiec mozesz zmniejszyc place, pracownicy sie oburza. Mozesz tez sprobowac wymienic tabor na taki ktory jest tanszy utrzymaniu. Ale musisz jakos pozyskac fundusze. Ogolnie komunikacja nigdzie sie nie spina, tym bardziej przy cenach paliw jakie są obecnie.
  • Zlikwidować ZKM i zrobić departament w urzędzie, i podać publicznie ile zarabiają Hashtagi: #123
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    1
    1
    123234(2026-09-22)
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