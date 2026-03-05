Rozpoczynają budowę Europejskiego Centrum Copernicus

Dzisiaj (5 marca) we Fromborku podpisano umowę na budowę pierwszej z części Europejskiego Centrum Copernicus. Ma być to kolejna atrakcja turystyczną miasta i miejsce przyciągające miłośników historii i naukowców zainteresowanych dziedzictwem Mikołaja Kopernika. Zobacz, jak obecnie wygląda park archeologiczny, w sąsiedztwie którego ma powstać ECC.

Europejskie Centrum Copernicus ma kosztować w sumie ponad 93 mln złotych. Na tę kwotę składa się modernizacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz budowa w Krzyżewie (1,5 km od miasta w sąsiedztwie parku astronomicznrgo) nowego obiektu z eksperymentarium, biblioteką i powierzchniami wystawienniczymi. To właśnie na tę część dzisiaj (5 marca) dyrekcja Muzeum podpisała umowę z wykonawcą – gdańskim Przembudem.

Umowe podpisano w budynku parku astronomicznego (fot. Anna Dembińska)

- Wszystkie nasze ostatnie realizacje realizujemy przed czasem, bo czas to pieniądz. Będziemy starali się na pewno zrobić tę inwestycję we Fromborku znacznie szybciej, by szybciej można było z tego nowego obiekty skorzystać. To nie jest skomplikowany obiekt - mówi Konrad Murzyński, prezes Przembudu.

- W przyszłym tygodniu jest planowane przejęcie placu budowy. Od czerwca budowa ruszy pełną parą. Do tego czasu będziemy przygotowywać cały proces budowy, by poszedł on sprawnie – dodaje Gabriela Wróbel, wiceprezes Przembudu.

Dyrektor Muzeum Anna Zienkiewicz ma nadzieję, że pierwsi goście odwiedzą ECC już pod koniec 2028 roku.

- Cieszymy się, że będziemy mieli nowoczesną bibliotekę z czytelnią starodruków, które będzie my mogli pokazać szerszej publiczności. Będą tu też gabinety dla pracowników merytorycznych i oczywiście magazyny z prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy mogli przechowywać nasze eksponaty. – Ten obiekt to będzie także miejscem spotkań. Będziemy w nim organizować wystawy poświęcone naszym księgozbiorom i inne ciekawe wydarzenia – mówi Anna Zienkiewicz.

Muzeum czeka w najbliższym czasie ogłoszenie dwóch przetargów związanych z modernizacją istniejącego obiektu na Wzgórzu Katedralnym i jego wyposażenia. Przygotowuje się też do konserwacji tysiąca eksponatów, zgromadzonych dotychczas w swoich magazynach.