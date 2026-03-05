UWAGA!

Rozpoczynają budowę Europejskiego Centrum Copernicus

 Elbląg, Tak ma wyglądać biblioteka Europejskiego Centrum Copernicus
Tak ma wyglądać biblioteka Europejskiego Centrum Copernicus (fot. Anna Dembińska)

Dzisiaj (5 marca) we Fromborku podpisano umowę na budowę pierwszej z części Europejskiego Centrum Copernicus. Ma być to kolejna atrakcja turystyczną miasta i miejsce przyciągające miłośników historii i naukowców zainteresowanych dziedzictwem Mikołaja Kopernika. Zobacz, jak obecnie wygląda park archeologiczny, w sąsiedztwie którego ma powstać ECC.

Europejskie Centrum Copernicus ma kosztować w sumie ponad 93 mln złotych. Na tę kwotę składa się modernizacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz budowa w Krzyżewie (1,5 km od miasta w sąsiedztwie parku astronomicznrgo) nowego obiektu z eksperymentarium, biblioteką i powierzchniami wystawienniczymi. To właśnie na tę część dzisiaj (5 marca) dyrekcja Muzeum podpisała umowę z wykonawcą – gdańskim Przembudem.

  Elbląg, Umowe podpisano w budynku parku astronomicznego
Umowe podpisano w budynku parku astronomicznego (fot. Anna Dembińska)

- Wszystkie nasze ostatnie realizacje realizujemy przed czasem, bo czas to pieniądz. Będziemy starali się na pewno zrobić tę inwestycję we Fromborku znacznie szybciej, by szybciej można było z tego nowego obiekty skorzystać. To nie jest skomplikowany obiekt - mówi Konrad Murzyński, prezes Przembudu.

- W przyszłym tygodniu jest planowane przejęcie placu budowy. Od czerwca budowa ruszy pełną parą. Do tego czasu będziemy przygotowywać cały proces budowy, by poszedł on sprawnie – dodaje Gabriela Wróbel, wiceprezes Przembudu.

Dyrektor Muzeum Anna Zienkiewicz ma nadzieję, że pierwsi goście odwiedzą ECC już pod koniec 2028 roku.

- Cieszymy się, że będziemy mieli nowoczesną bibliotekę z czytelnią starodruków, które będzie my mogli pokazać szerszej publiczności. Będą tu też gabinety dla pracowników merytorycznych i oczywiście magazyny z prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy mogli przechowywać nasze eksponaty. – Ten obiekt to będzie także miejscem spotkań. Będziemy w nim organizować wystawy poświęcone naszym księgozbiorom i inne ciekawe wydarzenia – mówi Anna Zienkiewicz.

Muzeum czeka w najbliższym czasie ogłoszenie dwóch przetargów związanych z modernizacją istniejącego obiektu na Wzgórzu Katedralnym i jego wyposażenia. Przygotowuje się też do konserwacji tysiąca eksponatów, zgromadzonych dotychczas w swoich magazynach.

