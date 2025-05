Zatrucie rybami z Zalewu Wiślanego, zaleca się ograniczenie spożywania fląder i węgorzy (aktualizacja)

Cztery osoby z powiatu nowodworskiego zachorowały po spożyciu ryb złowionych w Zalewie Wiślanym. Odbył się sztab kryzysowy w Sanepidzie, w godzinach popołudniowych służby wojewody pomorskiego zaleciły ograniczenie spożywania fląder i węgorzy. Podano też informację o odnotowaniu łącznie pięciu zachorowań.

Sanepid ustalił, że u czterech osób między 1 a 8 maja wystąpiły objawy choroby zwanej Haff disease (choroba Zalewu Wiślanego). Trzy z nich zostały hospitalizowane.

„Choroba Zalewu Wiślanego określana jest jako zespół objawów wywołanych przez rabdomiliozę, która rozwija się wskutek spożycia w ciągu 24 godzin niektórych gatunków ryb lub skorupiaków. Charakterystyczne objawy to: bóle mięśni oraz ciemne zabarwienie moczu” – czytamy w piśmie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku rozesłanym do szpitali, do którego dotarliśmy,

Sanepid pisze w nim także, że nie została ustalona dokładna przyczyna zachorowań. – Przypuszcza się, że "może je wywoływać ulegająca bioakumulacji toksyna wytwarzana przez glony”.

Sanepid apeluje do instytucji szpitali i lekarzy, by uwzględnili tę informację w wywiadach medycznych u osób, które się do nich zgłoszą (z podobnymi objawami – red.), a przebywały od 1 do 8 maja na Mierzei Wiślanej. Apeluje też o zgłaszanie do Sanepidu każdorazowy przypadek związany z podejrzeniem zachorowania na chorobę Zalewu Wiślanego.

W nowodworskim sanepidzie trwa obecnie posiedzenie, w którym uczestniczą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności. Wkrótce ma być wydany szczegółowy komunikat na ten temat.

Jak tylko będziemy mieli więcej informacji, artykuł uzupełnimy.

Aktualizacja, godz. 14:53:

Pomorski Urząd Wojewódzki wydał komunikat w sprawie zachorowań. Czytamy w nim m. in., że do 31 maja 2025 r. zaleca się ograniczenie spożywania dużych ilości flądry i węgorzy pochodzących z połowów z Zalewu Wiślanego, a w przypadku wystąpienia niżej opisanych objawów po spożyciu ryb, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Komunikat prezentujemy poniżej w całości.