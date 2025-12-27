Rzeka na wysokim poziomie, stan ostrzegawczy przekroczony (aktualizacja)

27 grudnia ok. godz. 21 nad rzekę Elbląg, przy moście kard. Wyszyńskiego, przyjechali przedstawiciele służb. Powodem jest wysoki poziom wody na rzece.

Fot. UM Elbląg

Na miejscu pracują strażacy, straż miejska, policja.

- Wzmaga się północno-zachodni wiatr - prędkość średnia osiąga 35-45 km/h, a porywy 60-75 km/h (Frombork, Elbląg). W ciągu kolejnych godzinach prędkość wiatru będzie nadal wzrastać - najsilniejsze porywy najprawdopodobniej wystąpią między godz. 22:00, a 05:00, a ich prędkość w porywach osiągnie 70-85 km/h - podaje w najnowszym komunikacie Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Jak już wcześniej podawaliśmy na naszych łamach, w związku z prognozowanym sztormowym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych.

Lokalnie istnieje możliwość osiągnięcia stanów alarmowych.

To ostrzeżenie Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni obowiązuje do 28 grudnia, do godz. 22.

Aktualizacja, 22.02

- W związku z cofką powodującą sukcesywny wzrost poziomu wody w rzece Elbląg, niekorzystnymi prognozami związanymi przede wszystkim z silnym, północno-zachodnim wiatrem w najbardziej newralgicznym punkcie, czyli na Bulwarze Zygmunta Augusta zachowawczo rozwijane są rękawy przeciwpowodziowe. Wszystkie służby są w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Na godz. 21.40 wynosi on 578 cm (stan ostrzegawczy 590 cm, alarmowy 610 cm). Do mieszkańców apelujemy o ostrożność, nie zbliżanie się do brzegów rzeki i śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41 - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Aktualizacja: