Sądy w Elblągu: nowe godziny obsługi interesantów

Od 01.01.2021r. wydłużają się godziny obsługi osobistej interesantów w Sądzie Okręgowym w Elblągu i w Sądzie Rejonowym w Elblągu.

Do Biur Obsługi Interesantów obu sądów będzie można zgłaszać się w poniedziałki od godz. od 7:30 do godz. 18 i od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15. W tych samych dniach i godzinach interesanci będą przyjmowani w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Z kolei biura podawcze Sądów będą obsługiwać petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15, zaś czytelnie akt – w godzinach od 9 do 15.