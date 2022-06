Ściąga portElu. Obozy i półkolonie 2022

Wakacje 2022 zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Akademia Sportów Wodnych Grupy Wodnej zaprasza do uczestnictwa w wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży. Lato 2022 będzie pełne wodnych i niezapomnianych atrakcji. W Elblągu zapraszamy do Przystani Grupy Wodnej, gdzie od 27 czerwca odbywać się będą półkolonie - Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych. Dziewięć pięciodniowych turnusów (od pon. do pt., od 8 do 16), w atrakcyjnej cenie. Na dzieci czekają żaglówki, motorówki, kajaki, rowery wodne i nowość - ogromny, dmuchany plac zabaw, a w Caffe Przystań dzieci zjedzą pyszne, tradycyjne lody, gofry i napiją się orzeźwiającej lemoniady.

Zajęcia prowadzone są w małych 10-osobowych grupach, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i ratowników wodnych. W cenie: dwudaniowy obiad w formie cateringu. W wakacje zapraszamy też do naszej bazy kolonijnej do Władysławowa nad Zatoką Pucką, gdzie tradycyjnie organizujemy kolonie wodne, obozy windsurfingowe i nurkowe. W trakcie czterech 12-dniowych turnusów oferujemy zajęcia z windsurfingu, żeglarstwa, nurkowania w aqualungu, motorowodne, a także ratownicze skoki desantowe z motorówki, wyprawy kajakami, rowerami, ścianki wspinaczkowe, strzelectwo sportowe, wyprawę globtrotera. Koloniści mają zajęcia w małych 8-osobowych grupach, pod opieką jednego lub dwóch instruktorów. W sierpniu we Władysławowie, organizujemy również Obozy Sportów Wodnych i Rozwoju Dobrych Relacji: Ojciec&Syn oraz Ojciec&Córka. Zapraszamy ojców wraz z dziećmi. Rezerwacje na wybrane turnusy przez www.grupawodna.pl

Broadway jak co roku od wielu lat zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat, do udziału w bogatym programie wakacyjnym. Świetlica Szkoły Tańca Broadway będzie otwarta dla dzieci już od 7 rano. Wakacyjny program dopasowany będzie do wieku uczestników oraz pogody. Szkoła zapewnia także smaczne obiady. Szczegóły programu na poszczególne dni i tygodnie będą zamieszczane na bieżąco na Facebooku.

Na czas zbliżających się wakacji zaplanowano między innymi: rekreację w Gospodarstwie Agroturystycznym, przejażdżki konne i ognisko, rejsy katamaranem, warsztaty robienia pizzy, wyjście na lody i plac zabaw, rekreację na basenie, park trampolin i inne parki rozrywki, przejażdżki motocyklowe, konkurs Masz Talent, konkurs plastyczny, zajęcia taneczne, basen ogrodowy i trampolinę, warsztaty rękodzieła artystycznego oraz Pidżama Party na zakończenie wakacji. Aby zapisać dziecko, wystarczy wysłać SMS na nr tel: 606716626 lub wysłać e-mail na adres: broadway@taniec.elblag.pl z prośbą - koniecznie z dopiskiem Świetlica Wakacyjna. Należy wybrać pojedyncze dni lub cały pięciodniowy turnus. Więcej informacji można znaleźć na Facebooku Szkoła Tańca Broadway.

Concordia zaprasza na Słonikowe Półkolonie, które rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do końca sierpnia. Zapisywać się można na tygodniowe turnusy. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Wśród atrakcji przewidziano między innymi: wyjazd nad morze, zabawę w rodzinnym parku rozrywki Nowa Holandia, wyjście do kina, wyjście na basen, gry na konsoli oraz specjalistyczny trening piłkarski. Podczas turnusów klub zapewnia wyżywienie (śniadanie i obiad), 2 koszulki oraz bandamkę (chustę). Cena za tygodniowy turnus wynosi 500 zł a za dwutygodniowy 900 zł. Dzieci można zapisywać telefonicznie, u Łukasza Nadolnego, tel.: 513 562 958, Marka Burkhardta, tel.: 507 068 507, lub w biurze MMKS Concordia przy ulicy Krakusa 25.

Wakacje w Leonardo School to zawsze coś nowego i fantastycznego. Tym razem każdy turnus to inna przygoda tematyczna. Jedyne takie w Elblągu, wyjątkowe, dopracowane w każdym szczególe połączenie aktywności, ruchu na świeżym powietrzu i codziennej dawki angielskiego. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji, gier i zabaw edukacyjnych. W programie między innymi: zajęcia z angielskiego i spotkania z robotem Emysem, tematyczne warsztaty artystyczne i twórcze, całodniowa wycieczka autokarowa, dzień z basenowym szaleństwem, wyprawa do lasu, wyjście na pizzę, ognisko i wiele innych aktywności. Leonardo School zapewnia dwudaniowy obiad i przekąski, ubezpieczenie NNW, opiekę wykwalifikowanej i bardzo sympatycznej kadry, opiekę przez 9 godzin dziennie (od 7:30 do 16:30), małe grupy dzieci, moc przygód i niesamowitych wrażeń! Do wyboru są 4 tematyczne turnusy: „Śladami Flinstonów” (4-8 lipca), „Leśne Pasikoniki” (11-15 lipca), „Piracka Wyprawa” (18-22 lipca) i „Szalona Przygoda” (22-26 sierpnia). Cena turnusu wynosi 599 zł. Dzieci można zapisywać dzwoniąc pod nr tel.: 733 500 443 lub wysyłając wiadomość na adres: elblag@leonardoschool.pl. Więcej informacji na Facebooku Leonardo School.

Regent College zaprasza dzieci oraz młodzież na niesamowity obóz językowy w Piaskach. Intensywny, 10-dniowy program konwersacji z native speakerami łączy proces przełamywania bariery w mówieniu po angielsku z doskonałą zabawą. W ofercie: zajęcia konwersacyjne z lektorami ze Stanów Zjednoczonych, 9 noclegów w Ośrodku Kolonijno - Wypoczynkowym w Piaskach, w 4-5 osobowych pokojach z łazienką i toaletą, całodzienne wyżywienie składające się z 4 posiłków, ognisko, przejazd autokarem na trasie Elbląg-Piaski-Elbląg, wycieczki rowerowe po okolicy, ubezpieczenie NNW, codzienne plażowanie i kąpiele w Bałtyku na strzeżonej plaży ośrodka, gry terenowe, zajęcia sportowe i wiele innych niespodzianek. Terminy: I turnus: 4 - 13 sierpnia -sugerowany dla dzieci młodszych. II turnus: 13 - 22 sierpnia - sugerowany dla młodzieży. Zapisy i więcej informacji dostępne są na stronie. Obóz jest zarejestrowany w bazie wypoczynków SPEAKnijmy się w Krynicy!

Szkoła Tenisa i Squasha Score - zaprasza na niezapomniane wakacje - naucz się grać w tenisa i squasha, a dodatkowo korzystaj codziennie z innej atrakcji. Zapraszamy na półkolonie (5 turnusów), obóz tenisowy w trzygwiazdkowym Ośrodku Półwysep Wądzyn nad jeziorem (26.06-3.07) oraz tenisowy obóz rodzinny w tym samym hotelu (24.07-31.07). W programie półkolonii: codziennie treningi tenisa i squasha, zajęcia ogólnorozwojowe; sporty uzupełniające; gry i zabawy ruchowe, wyjście na basen, wyjście do kina, zabawy w Parku Piekarczyka, wyjście do kręgielni, wyjście do Activity Parku. W cenie II śniadanie i obiad.

Dzieci i młodzież zapraszamy na obóz tenisowy do Ośrodka Półwysep Wądzyn koło Brodnicy (hotel ***), gdzie można szybko nauczyć się gry w tenisa lub poprawić swoje umiejętności. Wykwalifikowana kadra, dobra baza do uprawiania tenisa (7 kortów tenisowych, basen kryty, kręgielnia, prywatna plaża nad jeziorem).

Rodziny z dziećmi zapraszamy na aktywny wypoczynek z tenisem do tego samego hotelu. Więcej informacji w aktualnościach na stronie, pod numerem tel. 695 447 385 lub mailowo: ewaskorek89@gmail.com.

Soulriders zaprasza na obozy, półkolonie i kurs młodzieżowy. Do wyboru są trzy rodzaje obozów: SurfArt Camp, czyli wyjątkowe połączenie ciała i duszy. Kompozycja windsurfingu i zajęć artystycznych to idealna propozycja dla osób z wnętrzem artysty i sportowym zacięciem. Tutaj rozwiniesz swoją motorykę, poznasz i nauczysz się żyć z żywiołami Ziemi oraz puścisz wodze wyobraźni! SurfDance Camp to obóz dla naprawdę silnych zawodników, cały dzień w ruchu, zajęcia taneczne przeplatane z zajęciami windsurfingowymi i kitesurfingowymi! Obóz WindSurf Camp to duża dawka windsurfingu. Codziennie dwa bloki szkoleniowe 2x2h. Półkolonie są za to wspaniałym pomysłem na wakacyjną przygodę z windsurfingiem i aktywnie spędzonym czasem na świeżym powietrzu. Jest to doskonała opcja dla rodziców, którzy chcą w przyjemny i atrakcyjny sposób wypełnić czas swoim dzieciom w okresie wakacyjnym. Ostatnią opcją jest obóz skierowany do młodzieży 14+ lat. Intensywny kurs windsurfingowy i kitesurfingowy, codziennie 4h szkolenia w 2 blokach (2x2h). Do tego wycieczki rowerowe. Z jednej strony więcej luzu i swobody, a z drugiej więcej samodyscypliny. Nasza wykwalifikowana kadra doskonale wie jak wzbudzić zaangażowanie do działania starszych uczestników. Organizator oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie Kadyny Folwark Hotel & Spa. Soulriders jest na Instagramie i na Facebooku, a pełne oferty są na stronie. Kontakt: kontakt@soulriders.pl lub tel. 534-500-360.

Zazumi sprawi, że wakacje 2022 staną się niezapomniane! Z nami przeżyjesz wspaniałe przygody i dokonasz wielu odkryć. W gronie rówieśników poznasz lepiej otaczający Cię świat, dowiesz się wielu ciekawostek, doskonale się przy tym bawiąc. Zazumi (wcześniej Edun) oferuje półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Jak co roku stawiamy na ruch i integrację dzieci. Oferta jest dostosowana do wymogów MEiN, MZ i GIS. Półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach (od poniedziałku do piątku w godz. 7-16). W ofercie między innymi: (wycieczka do Adventure Park Kolibki, wyjście do Parku Dolinka, wyjście do Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia, wyjście do Multikina (z popcornem i napojem), warsztaty artystyczne i plastyczne, wyjście na pizzę, zabawy edukacyjne, baloniadę, zabawy zdalnie sterowanymi modelami samochodów Ferrari, zabawy z konsolą Microsoft Xbox One Kinect oraz zabawę przy muzyce. Każdy uczestnik półkolonii otrzyma dyplom i upominek. W trakcie półkolonii letnich każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w miejscu atrakcji + słodki lub owocowy podwieczorek. Woda do picia bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Półkolonie odbywają się za zgodą Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Cena za jeden turnus półkolonii letnich to 699 złotych. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod numerem telefonu: 55 621 29 28 i na stronie.

