 Ściąga portElu. Zajęcia pozalekcyjne 2024

Wakacje 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Trwają nabory na kursy tańca i zajęcia Fitness!

Rytmika taneczna dla dzieci 4-5 lat. Poniedziałki 16:15

Taniec ze wstążką: Dzieci 5-7 lat - piątki 16:15 Dzieci 7-8 lat - wtorki 16:00 (od 10 września). Zapraszamy również do grup zaawansowanych tańca z przyborem dla dzieci od 8 do 10 lat (od 10 września)

Zapraszamy również do grup zaawansowanych tańca z przyborem dla dzieci Acro Dance - gimnastyka i taniec (od 10 września) Dzieci 7-9 lat poniedziałki 17:00 Dzieci 10-12 lat poniedziałki 18:00

Latino Solo - grupa zaawansowana dzieci 7-10 lat. Dla dzieci po podstawowych kursach dowolnej formy tańca poniedziałki i środy 16:30 (od 2 września)

Taniec nowoczesny (hip hop, disco - od 12 września) Dzieci 6-9 lat czwartki 16:15 . Dzieci 10-12 lat czwartki 17:00

. Jazz Dance dla młodzieży 12-15 lat (od 10 września) poniedziałki 19:00 oraz środy 18:30

Latino Solo od podstaw dla kobiet - wtorki 19:15

Taniec Towarzyski dla par Grupa od podstaw: wtorki 18:45. Grupa po podstawowym kursie tańca: czwartki 19:00

Grupa po podstawowym kursie tańca: Zumba dla kobiet środy 19:30

Fitness wtorki i czwartki 19:45

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Na nieodebrane połączenia staramy się oddzwaniać

Kontakt i zapisy:

tel. 606 716 626

strona WWW:

Facebook:

Warsztaty dla grup zorganizowanych

Prowadzimy zajęcia dla grup zorganizowanych (głównie w klasach podczas godzin lekcyjnych z wychowawcą). Cyklicznie prowadzimy także zajęcia na Przystani Grupy Wodnej (najbliższe - 5 września - krawieckie oraz szydełkowania, o godz. 17). Będziemy również prowadzić warsztaty w Elbląskim Parku Technologicznym przy ul. Sulimy oraz w szkołach podstawowych (na początek w SSP nr 3 co dwa tygodnie grupy 10-osobowe).

Nasze warsztaty:

szycie na maszynie z malowaniem na tkaninie (2 h - 45 zł od dziecka, warsztaty rodzinne (dziecko + rodzic - 55 zł)

malowanie koszulek (45 minut - 25 zł od dziecka, cena bez koszulek)

warsztaty makramy (1,5 godziny - 25 zł od dziecka, warsztaty rodzinne (dziecko + rodzic - 35 zł)

manufaktura świec (2 godziny - 25/35 zł - świeca w szkle, warsztaty rodzinne (dziecko + rodzic - 55 zł)

sole do kąpieli/mydełka (45 minut - 20 zł od dziecka)

sensoplastyka (1 godzina - 30 zł od dziecka).

W przypadku udziału dwóch lub więcej klas - rabat :) Przy warsztatach rodzinnych za udział każdego kolejnego dziecka w zajęciach - 10 zł

Kontakt i zapisy:

tel. 886-267-483 Joanna

zam.mamyto@gmail.com

Facebook

Szkoła Pływania

Od ponad dwudziestu lat dba o to, by wszyscy, którzy tylko chcą, czuli się w wodzie komfortowo. Jest to jedna z pierwszych w Polsce szkół pływania. Lekcje prowadzone są na pływalni CRW Dolinka. Dostępne są zajęcia grupowe oraz indywidualne, skierowane zarówno do dzieci od 4. roku życia, młodzieży, jak i osób dorosłych, organizowane we wszystkie dni tygodnia. Grupy są tworzone dla osób, które uczą się pływać oraz dla tych, które doskonalą swoje umiejętności. Zespół instruktorów tworzą doświadczeni pływacy, nauczyciele oraz sportowcy, a w trakcie zajęć wsparcie zapewniają także animatorzy. Kształcenie jest łączone z elementami zabawy, co sprzyja dynamicznym postępom uczniów. Dzięki takiemu podejściu, uczestnicy szybko nabierają pewności siebie w wodzie i zyskują swobodę w obliczu kolejnych zajęć.

W najmłodszych grupach wprowadzono innowacyjny program motywacyjny o nazwie "Rafa koralowa", który ma na celu inspirować do pracy i nauki poprzez zabawę. Głównym założeniem szkoły jest nauka pływania w prawidłowej technice, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę. Indywidualne podejście do każdego ucznia jest priorytetem, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie postępów oraz dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 16 września, a zakończenie w czerwcu, dostosowując się do standardowego kalendarza szkolnego. Zapisy prowadzone są online. Więcej informacji można również znaleźć na profilu FB.

Zapisy i kontakt:

strona WWW

Facebook

Korepetycje i kursy w Elblągu

ZAZUMI to część ogólnopolskiej sieci profesjonalnych akademii korepetycyjnych. Istniejemy od 2013 roku. Posiadamy sukcesy i wysoką zdawalność naszych maturzystów. Specjalizujemy się w kompletnym i profesjonalnym podwyższaniu ocen i wyników szkolnych uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także studentów. Lekcje z Zazumi Korepetycje są zgodne z Nową Podstawą Programową. Wraz z naszymi wyjątkowymi nauczycielami i sprawdzonymi metodami nauczania, tworzymy jedyny w Polsce elitarny program regularnej pomocy pozalekcyjnej, gwarantujący naszym uczniom trwałe i długofalowe zmiany w ich postawach szkolnych oraz osiąganie ponadprzeciętnych ocen szkolnych już po krótkim okresie nauki.

Regularne i systematyczne korepetycje z każdego przedmiotu na każdym etapie edukacji! Specjalnie z myślą o maturzystach i uczniach klas ósmych przygotowaliśmy dedykowaną ofertę kursów maturalnych i kursów ósmoklasisty.



Kursy maturalne

Odbywają się na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. *Prowadzone według metody akademickiej zapewniającej skuteczność i płynność nauki. Warsztatowe grupy – gwarantują każdemu indywidualne podejście oraz uwagę nauczyciela. Bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia – regularne przekrojowe sprawdziany. Nauka strategii egzaminacyjnych – pozwala na uzyskanie wyższego wyniku i eliminuje przypadkowe błędy. 2 egzaminy próbne – pozwalają oswoić się z atmosferą egzaminu, przećwiczyć strategię oraz wiedzę. Dlaczego nasze kursy maturalne - zobacz tutaj.



Kurs ósmoklasisty w ZAZUMI

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu uczniów i ich rodziców ZAZUMI ma specjalną ofertę kursów edukacyjnych dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych. Kursy ZAZUMI są przygotowane przez doświadczonych pedagogów, którzy wiedzą co najczęściej pojawia się na egzaminie. Tegoroczny program jest dostosowany do nowych wymagań egzaminacyjnych. Doświadczeni i kompetentni korepetytorzy z ZAZUMI Korepetycje pomogą uczniom przyswoić nawet najtrudniejsze zagadnienia z matematyki lub języka polskiego.

Indywidualne podejście

Nasze zajęcia zapewniają uczniom generalną powtórkę materiału oraz nauczenie strategii egzaminacyjnych. Kładziemy duży nacisk na pracę własną ucznia, a jego postępy monitorujemy na bieżąco. Podczas zajęć wykorzystujemy materiały i zadania, które są takie jak w arkuszach egzaminacyjnych.

Co zyskasz?

program kursu zgodny z nowymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE

materiały do zajęć utrwalające wiedzę

zajęcia w grupach 4-6 osobowych

indywidualne podejście do każdego ucznia

2 próbne egzaminy

Dlaczego nasze kursy 8-klasisty? Zobacz tutaj

Nasze oddziały posiadają komfortowe sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. Twoje dziecko zrozumie nie tylko teorię, ale również opanuje rozwiązywanie zadań od strony praktycznej. Zajęcia prowadzimy w niewielkich grupach (4-6 osób), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia oraz poświęcenie mu tyle uwagi, ile potrzebuje. Kurs przygotowujący jest prowadzony osobno dla części z języka polskiego, matematyki oraz wybranego przez kursanta języka obcego. Zajęcia realizowane są w oparciu o specjalny program dydaktyczny opracowany przez egzaminatorów CKE.

Kurs ósmoklasisty 2025 w ZAZUMI to 50 godzin lekcyjnych (po 45 min), podczas których uczeń zdobędzie wiedzę ze wszystkich wymaganych zagadnień."

Kontakt i zapisy:

tel. 55 621 29 28, kom. 796 212 922

ul. Armii Krajowej 7-8 (II piętro) - wejście od ul. Pestalozziego

strona WWW

Facebook:

Końskie Przedszkole i Szkółka Jeździecka

Fundacja Końskie Zdrowie w Elblągu (ul Okólnik 4) od ponad 30 lat popularyzuje jazdę konną w regionie, certyfikowany ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego potwierdzający fachowe, rzetelne i bezpieczne prowadzenie nauki jazdy konnej, zaś zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów jeździectwa.

W czwartek, 7 września, od godz. 13, zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej jeździeckiej przygody w naszej stajni

Program:

Godz. 13:00 - zapraszamy wszystkich chętnych porozmawiać o HIPOTERAPII, w tym roku zapraszamy szczególnie dzieci mniejsze/drobniejsze, z ogólną sprawnością fizyczną, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania a i poznać się możemy.

- zapraszamy wszystkich chętnych porozmawiać o HIPOTERAPII, w tym roku zapraszamy szczególnie dzieci mniejsze/drobniejsze, z ogólną sprawnością fizyczną, postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania a i poznać się możemy. Godz. 16:00 - jazda pokazowa dzieci ze Szkółki Jeździeckiej FKZ i Końskiego Przedszkola FKZ

jazda pokazowa dzieci ze Szkółki Jeździeckiej FKZ i Końskiego Przedszkola FKZ Godz. 17:00 - rozpoczęcie spotkania ze wszystkimi chętnymi początkującymi i samodzielnymi jeźdźcami oraz kandydatami do Końskiego Przedszkola, omówienie organizacji zajęć, zasad panujących w stajni oraz innych ważnych spraw.

W tym roku rozpoczynamy zajęcia w dwóch całkiem nowych grupach Końskiego Przedszkola FKZ (dzieci w wieku ok 4-7 lat), mamy po 8-9 miejsc w każdej, jeżeli okaże się więcej chętnych niż miejsc rozstrzygniemy to torem przeszkód pokonywanym na czas przez rodzica/opiekuna. Zajęcia najmłodszych są tylko w weekendy.

Kandydaci do Szkółki Jeździeckiej FKZ (dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat) po wypełnieniu formularza, zostaną poproszeni o testy praktyczne i teoretyczne, oraz rozmowę z instruktorami. W sezonie 2023/24 możemy przyjąć ok 10 nowych uczestników. Zajęcia szkółki jeździeckiej FKZ prowadzone są przez 6 dni w tygodniu i dostosowane do planów lekcji dzieci i młodzieży.

Zapraszamy wszystkich chętnych zobaczyć Nas osobiście, poznać obiekt, może nawet zobaczyć Nasze konie, ale przede wszystkim po to by się wszystkiego dowiedzieć i zdecydować o uczestnictwie w jeździeckich zajęciach dla każdego.

Kontakt i zapisy:

Elbląg ul. Okólnik 4

e-mail: fkz@elblag.com.pl

tel: 888 767 651 Ewa

strona WWW

Facebook

Nauka i Zabawa

Chcesz, by Twoje dziecko zdobyło umiejętności, które w przyszłości będą niezwykle cenne? Odkryj z nami świat robotyki i programowania. Jesteśmy w Elblągu już od 11 lat!

Poprzez naukę programowania, dziecko rozwija umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywność. Programowanie to kluczowa kompetencja, która umożliwia zrozumienie dzisiejszego cyfrowego świata i przygotowuje do przyszłościowych zawodów.

A co powiesz na połączenie nauki matematyki z fascynującym światem Minecrafta? Twoje dziecko rozwinie zdolności matematyczne łącząc naukę z zabawą w swojej ulubionej grze.

Czy Twoje dziecko jest ciekawe nowych technologii? Na naszych zajęciach odkryje również fascynujący świat robotyki! Nauczy się tworzyć i programować własne roboty z lego i nie tylko. Rozwinie umiejętności techniczne, logiczne myślenie i kreatywność.

Nie czekaj dłużej! Wybierz najlepsze zajęcia dla Twojego dziecka. Do wyboru mamy aż 7 programów dla dzieci od 7 do 14 lat! Daj mu możliwość rozwinięcia talentów, odkrycia pasji i zdobycia cennych umiejętności.

Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2024/25 w następujących programach:

robotyka z angielskim (7-10 lat)

matematyka w świecie minecraft (7-8 lat)

programowanie w świecie minecraft (9-12 lat)

akademia YouTube (9-12 lat)

młody programista (8-11 lat) - tworzenie gier, druk 3d, drony, elektronika

- tworzenie gier, druk 3d, drony, elektronika python dla nastolatków (12-14 lat)

Polecamy również pełne zabawy urodziny dla dzieci w świecie gry Minecraft, robotów Lego lub eksperymentów. Prowadzimy również zajęcia robotyki w klasach 0-III dla całej klasy szkolnej jako zajęcia dodatkowe. Jesteś wychowawcą lub rodzicem i szukasz takich zajęć dla swojej klasy? Skontaktuj się z nami!

Chcesz być na bieżąco? Sprawdzaj nasz profil na Facebooku i stronę.

Kontakt i zapisy:

tel. 517 03 02 02.

Strona WWW

Facebook

Angielski wszystkich zmysłów dla dzieci w wieku 2-13 lat

To wyjątkowa metoda nauczania języka angielskiego, skierowana już do dwulatków. Opracowali ją doświadczeni metodycy, wyszkoleni lektorzy, a także psycholodzy dziecięcy, co pozwoliło na połączenie aspektu nauki z aktywnymi zadaniami.

Jest to przyjemna i prosta, ale też niezwykle skuteczne metoda nauczania angielskiego, wypełniona kompletnymi materiałami dydaktycznymi, także w postaci aplikacji mobilnej z bajkami i piosenkami, klocków edukacyjnych czy gier planszowych. Pozwala to na przyciągnięcie uwagi nawet najbardziej wymagających maluchów, ale także znudzonych nauką starszaków. Zamiast nużącej nauki, dzieci poznają język w formie zabaw i różnych angażujących aktywności.

Szukaj nas przy ul. Hetmańskiej 15 i zapewnij swojemu dziecku najwyższej klasy lekcje języka obcego bez marnowania czasu i co najważniejsze - bez stresu! Leonardo School w Elblągu to nowoczesna szkoła językowa dla Twojego dziecka. Zadzwoń i skorzystaj z bezpłatnych lekcji pokazowych!

Kontakt i zapisy:

tel. 733 500 443.

Facebook

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt na milosz@portel.pl

