Ściąga portElu. Zajęcia pozalekcyjne 2025

Podpowiadamy, które zajęcia pozalekcyjne warto rozważyć, by wspierały rozwój Waszego dziecka, podtrzymywały jego zdolności i pasje oraz przygotowywały do wyzwań współczesnego świata.

Do naszego klubu zapraszamy chłopców i dziewczynki w wieku od 5 do 14 lat. W naszym klubie mile widziani są wszyscy - niezależnie od umiejętności. Nad tym będziemy pracować! Treningi piłkarskie w naszej szkółce odbywają się od poniedziałku do czwartku. W piątek zapraszamy na dodatkowe zajęcia ruchowe - na gimnastykę w Activity Sport. Są to zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące poprawne sylwetki. W każdą sobotę prowadzimy również lekcje pływania i doskonalenia na Basenie Dolinka. Również w soboty odbywają się biegi grupowe po Bażantarni. W wakacje i ferie proponujemy wszystkim chętnym półkolonie i półzimowisko jak też obozy sportowe. Organizujemy także trzydniowe wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców. Nie zabraknie wspólnych pikników rodzinnych. Trenujemy na Orliku w Gronowie Górnym oraz na hali sportowej. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i nadzwyczajną atmosferę.

Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem 512 649 231 i na stronie esp.elblag.pl.

Pracownia artystyczna Wonderland-EL Art Studio rusza z nowym kreatywnym rokiem szkolnym 2025/26. Start zajęć już od 8 września, a wcześniej – Dzień Otwarty 6 września, godz. 10-15. Wonderland–El Art Studio to kolorowa i rewelacyjnie wyposażona przestrzeń na Elbląskiej Starówce, w której dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje talenty, pasje i odkrywać radość wspólnego tworzenia. Nasze zajęcia uczą nie tylko rysunku, malarstwa, grafiki czy technik rękodzielniczych, ale rozwijają też umiejętności społeczne, współpracę w grupie, komunikację po angielsku oraz pewność siebie. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 10 osób), co sprzyja indywidualnemu podejściu i budowaniu relacji.

Poniedziałek, wtorek i środa: Art & Craft- zajęcia łączące łączące rysunek, malarstwo, papier mache, kolaż, grafikę, mixed media z elementami języka angielskiego – rozwój zdolności manualnych, wyobraźni i koncentracji. Zabawa z robotem EMYS. Dwie grupy wiekowe: 5-7 lat i dzieci lat 8 plus.

Poniedziałek: rysunek, malarstwo i grafika od podstaw poprzez swoje projekty, zajęcia z elementami języka angielskiego dla dzieci w wieku 10-14 lat. godz. 18:15-19:45. Wtorek: Open Studio - otwarta pracownia dla dzieci, młodzieży. Przestrzeń do swobodnego tworzenia i eksperymentowania z różnymi technikami. Wtorki godz. 15:00-16:45. Środa: STEAM z artystycznym twistem-zajęcia łączące naukę, technologię, inżynierię+ sztukę i matematykę= kreatywnej eksplozji ! Eksperymenty, projekty i kreatywne działania zespołowe z językiem angielskim dla dzieci w wieku 8-12 lat. Środa godz. 18:00-19:30.

Czwartkowe Warsztaty Sezonowe dla dzieci lat 8 plus. Fantastyczny 1 projekt w 10 godzin twórczej zabawy i nauki nowych technik plastycznych z elementami języka angielskiego. NOWOŚĆ: Friday Art Party – piątkowe wieczory dla dzieci młodzieży i dorosłych pełne sztuki, zabawy i inspiracji. 5 terminów piątkowych dla dzieci już zaplanowanych!

Sobota: Family Art Time - warsztaty rodzinne, w których rodzice i dzieci tworzą razem, budując więzi i wspólne wspomnienia. Open Studio – otwarta pracownia dla dzieci, młodzieży i opiekunów. Przestrzeń do swobodnego tworzenia i eksperymentowania z różnymi technikami. Open Studio- 2 razy w miesiącu.

Niedziela: Pędzelek – artystyczne poranki dla najmłodszych (2–5 lat). Nauka poprzez zabawę, kolory, kształty i pierwsze doświadczenia twórcze.

ART & Tea Time - warsztaty i spotkania przy herbacie, w kameralnej atmosferze. Malarstwo, rękodzieło, florystyka i fotografia – idealne dla dorosłych, którzy szukają nowego hobby i czasu tylko dla siebie.

Dodatkowo w ofercie: kreatywne warsztaty dla szkół i przedszkoli, urodziny kreatywne - niezapomniane spersonalizowane przyjęcia w artystycznym klimacie, Paint & Sip – wieczory malowania dla przyjaciół i rodzin. Warsztaty integracyjne dla firm – kreatywne spotkania, które łączą relaks z budowaniem zespołu. Start zajęć już od 8 września, a wcześniej Dzień Otwarty 6 września godz. 10:00-15:00- przyjdźcie, zobaczcie pracownię, prace dzieci i poznajcie prowadząca.

Kontakt: tel. 501 561 190, e-mail: dorota.grabowska@wonderland-el.pl

Nabory na sezon 2025/2026

Dzieci oraz młodzież

4-5 lat - rytmika i gimnastyka ze wstążką czw. 16:15, 150 zł miesięcznie

6-8 lat - gimnastyka i taniec z przyborem lub rekwizytem/ show Dance wt. 16:15 grupa 1, 17:00 grupa 2, 150 zł miesięcznie

6-8 latki - Acro Dance grupa młodsza pon. 16:00, 150 zł miesięcznie

7-10 lat - LATINO solo Kids pon. i śr. 15:40, 200 zł miesięcznie

9-11 latki - Acro Dance grupa starsza pt. 16:00, 150 zł miesięcznie

12-16 latki - taniec jazzowy - pon. i śr. 19:00 240 zł miesięcznie oraz zajęcia dodatkowe w piątek 100 zł

Zapisy tel. lub sms: 606716626,. Zachęcamy również do zapisów do sekcji baletowej w AR Balet - dla

osób z podstawami tańca klasycznego



Dorośli

Dla par - taniec towarzyski / taniec użytkowy czwartki, 19:00, 150 zł/os miesięcznie

Dla kobiet - Latino Solo, wt. 19:15 gr 1, czw. 18:00 gr 2, 150 zł miesięcznie

Dla kobiet - Fitness, wtorki i czwartki 19:45, 160 zł miesięcznie

Dla każdego - Zumba, wtorki 18:45, 130 zł miesięcznie

Zapisy tel. lub sms: 606 716 626.



Zajęcia dla grup początkujących ruszają w połowie września. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Osoby zainteresowane dołączeniem do grup zaawansowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 606716626.

Chcesz, by Twoje dziecko zdobyło umiejętności, które w przyszłości będą niezwykle cenne? Odkryj z nami świat robotyki i programowania. Jesteśmy w Elblągu już od 12 lat! Poprzez naukę programowania, dziecko rozwija umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywność. Programowanie to kluczowa kompetencja, która umożliwia zrozumienie dzisiejszego cyfrowego świata i przygotowuje do przyszłościowych zawodów. A co powiesz na połączenie nauki matematyki z fascynującym światem Minecrafta? Twoje dziecko rozwinie zdolności matematyczne łącząc naukę z zabawą w swojej ulubionej grze. Czy Twoje dziecko jest ciekawe nowych technologii? Na naszych zajęciach odkryje również fascynujący świat robotyki! Nauczy się tworzyć i programować własne roboty z lego i nie tylko. Rozwinie umiejętności techniczne, logiczne myślenie i kreatywność.



Sprawdź naszą nowość – zajęcia z majsterkowania. Od teraz dzieci mogą spróbować swoich sił w pracy z prawdziwymi narzędziami – piłą, wkrętarką czy młotkiem. Pod okiem instruktorów tworzą własne drewniane projekty, ucząc się precyzji, cierpliwości i bezpiecznej pracy z narzędziami. To wyjątkowa okazja, by rozwijać zdolności manualne i techniczne w formie kreatywnej zabawy. Nie czekaj dłużej! Wybierz najlepsze zajęcia dla Twojego dziecka. Do wyboru mamy aż 8 programów dla dzieci od 7 do 14 lat! Daj mu możliwość rozwinięcia talentów, odkrycia pasji i zdobycia cennych umiejętności.

Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2025/26 w następujących programach:

robotyka z angielskim (7-10 lat)

matematyka w świecie minecraft (7-8 lat)

programowanie w świecie minecraft (9-12 lat)

młody programista (8-11 lat) - tworzenie gier, druk 3d, drony, elektronika

python dla nastolatków (12-14 lat)

warsztaty multimedialne (9-12 lat)

majsterkowanie (7-12 lat)

Polecamy również pełne zabawy urodziny dla dzieci w świecie gry Minecraft, robotów Lego, eksperymentów lub majsterkowania. Prowadzimy również zajęcia robotyki i majsterkowania w klasach 0-III dla całej klasy szkolnej jako zajęcia dodatkowe. Jesteś wychowawcą lub rodzicem i szukasz takich zajęć dla swojej klasy? Skontaktuj się z nami! Zapisy oraz szczegółowy opis wszystkich kursów dostępny jest na stronie. Chcesz być na bieżąco? Sprawdzaj nasz profil na Facebooku i stronę. Więcej informacji pod nr: 517 03 02 02.



Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach w naszej stajni – certyfikowanym ośrodku Polskiego Związku Jeździeckiego i ośrodku współpracy międzynarodowej. Już od 33 lat jesteśmy wiodącym ośrodkiem hipicznym w Elblągu, miejscem, w którym pasja do koni łączy się z profesjonalizmem, bezpieczeństwem i serdeczną atmosferą.

Oferujemy:

Szkółkę jeździecką – naukę od podstaw lub doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do odznak PZJ pod okiem doświadczonych instruktorów.

Końskie przedszkole – wyjątkowe zajęcia dla najmłodszych, które rozwijają wrażliwość, uczą odpowiedzialności i zapewniają pierwszy, bezpieczny kontakt z końmi.

Opiekę wykwalifikowanej kadry i autorski program zajęć.

Przyjazne i także wykwalifikowane konie, które są naszymi najlepszymi nauczycielami i przyjaciółmi.

Dołącz do nas i poczuj wyjątkową atmosferę miejsca, w którym od ponad trzech dekad tworzymy przestrzeń dla rozwoju, sportu i miłości do koni. NABÓR (tylko osobisty) DO SZKÓŁKI JEZDZIECKIEJ FKZ i Końskiego Przedszkola FKZ odbędzie się 4 września 2025 r. (czwartek) na 16. Informacje: tel. 888 767 651.

Nowy rok szkolny to nowa dawka kreatywności w „Mamy To”. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla dzieci i rodziców - łączymy twórcze rękodzieło z rozwojem społecznym, dobrą zabawą i budowaniem relacji.

Nauka szycia na maszynie:

wtorki – godz. 17:00-18:00 (50zł/zajęcia)

Zajęcia odbywają się naprzemiennie: tydzień szycie, tydzień makrama.

czwartki – godz. 17:00–18:30 (koszt: 200zł/miesiąc)

Szycie na maszynie – grupa średniozaawansowana.

Szydełko – grupa podstawowa oraz średniozaawansowane

Warsztaty empatyczne przy współpracy z Teatrem 3 Walizki, Edytą Strumińską Machul - koszt 150 zł. Zajęcia wspierające budowanie relacji rodziców z dziećmi przeplatane działaniami kreatywnymi. Najbliższe spotkanie 6 września w sobotę 10:00-12:00 – koszt 150 zł. Warsztaty kreatywne dla przedszkolaków 2x w miesiącu. Nauka przez zabawę: wprowadzenie do cyfr, liter, a nawet pierwsze próby czytania w wesołej, twórczej formie. Najbliższe spotkanie 6 września w sobotę 12:30-14:00 – koszt 60zł

Warsztaty dla młodzieży szkolnej od 10 r.ż mydła, świece sojowe, żywica UV, makrama, malowanie na szkle i wiele innych– Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty. Najbliższe spotkanie z żywicą UV- 27 września 12:30-14:30 koszt 80zł

Prowadzimy również zajęcia w szkołach – uczymy dzieci szycia na maszynie oraz makramy podczas lekcji, także w formie warsztatów tematycznych (Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty). Koszt szycia na maszynie to 40–45 zł/os., zajęcia trwają 3h dydaktyczne (klasy młodsze – 2h). Warsztaty z makramy to koszt 20–25 zł/os., czas trwania od 1 do 2h dydaktycznych. Dla przedszkoli kierujemy oferty indywidualne, dopasowane do wieku uczestników (wypychanie, ozdabianie oraz zszywanie na maszynie przez instruktorkę). Wszystkie warsztaty odbywają się w: Placówce Wsparcia Dziennego, ul. Obrońców Pokoju 9 Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych Przyjazny Krąg Część dochodu z naszych zajęć wspiera działalność placówki – m.in. na zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych dla jej podopiecznych.

Szczegóły wydarzeń specjalnych będą umieszczane systematycznie na stronie Facebook oraz www.mamyto.org. Kontakt: kontakt@mamyto.org tel. 886-267-483



Marzysz o skutecznych korepetycjach i kursach w Elblągu, które przełamią szkolne bariery? Zazumi to sprawdzony partner w tym dążeniu. Dla uczniów szkół podstawowych i średnich oferuje pełne wsparcie - zarówno w nadrobieniu zaległości, jak i w przygotowaniu do egzaminów ósmoklasisty czy matury. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz elastycznym formom zajęć - zdalnie lub w naszej placówce - Zazumi dopasowuje się do Twoich potrzeb.



Główne atuty korepetycji i kursów Elbląg w Zazumi

Indywidualne podejście - korepetytorzy analizują stan wiedzy ucznia i razem z nim wypracowują plan działania.

Lekcja próbna za darmo - rozpocznij naukę bez zobowiązań, sprawdź, czy to działa dla Ciebie.

Małe grupy (2-4 osoby) lub zajęcia indywidualne - optymalna atmosfera do nauki i szybkie reagowanie na trudności.

Regularne monitorowanie postępów - skuteczność nauki i szybka korekta błędów.

Od podstawówki po rozszerzenie - każde wymagania i poziomy są ujęte.

Korepetycje i kursy w Elblągu - na czym to polega?



Kiedy wybierasz korepetycje lub kursy Elbląg otrzymujesz:

Lekcję próbną, podczas której ustalasz cele i poznajesz korepetytora.

Tryb prowadzenia zajęć - zdalnie, stacjonarnie w oddziale, dopasowane do Twojej sytuacji.

Zajęcia poprowadzone według potrzeb - poziom podstawowy, rozszerzony, przygotowania do egzaminów.

Intensywny tryb nauki w dwóch wariantach: raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, każda lekcja trwa 90 minut.

Dostępność różnych okresów - pakiet 3-, 6- lub

12‑miesięczny, abyś mógł zaplanować naukę w czasie.

Najważniejsze informacje -- szybko i zwięźle

Lekcja próbna - klucz do poznania możliwości Zazumi.

Elastyczność - tryb nauki dopasowany do Ciebie (zdalnie, w oddziale).

Skuteczność - indywidualne podejście, małe grupy, monitorowanie postępów.

Kompleksowa oferta - poziom podstawowy, rozszerzony, przygotowanie do egzaminów.

Czas i częstotliwość - 90-minutowe lekcje, raz lub dwa razy w tygodniu.

Pakiety czasowe - 3, 6 lub 12 miesięcy - pełna elastyczność.

Łatwe zapisy - online, telefon 55 621 29 28, mail elblag@zazumi.pl lub osobiście w Elblągu, al. Armii Krajowej 7/8, zazumi.pl.

Godziny otwarcia - pon-pt: 12:00-19:00, sobota: 9:00-14:00.

Jak zapisać się na korepetycje Elbląg - Zazumi? Wejdź na stronę https://zazumi.pl/kontakt-elblag/ i wypełnij formularz. Umów się na darmową lekcję próbną -- kluczowy krok do skutecznej nauki. Skonsultuj z nami swoje cele, wybierz tryb zajęć i pakiet (czasowy i częstotliwość). Rozpocznij naukę i obserwuj szybkie postępy. Dodatkowo - możesz kontaktować się przez telefon, e‑mail lub odwiedzić placówkę osobiście, gdyż Zazumi zna realia Elbląga jak własną kieszeń.



Jeśli zależy Ci na efektywnej nauce, indywidualnym planie i realnym wsparciu w rozwoju - wybierz korepetycje i kursy Elbląg w Zazumi. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem Twoich celów, tempa i preferencji - online lub w oddziale. Dzięki elastycznej formie i sprawdzonemu podejściu nauka stanie się przyjemnością, nie obowiązkiem. Nie czekaj! Sprawdź https://zazumi.pl/elblag/# i rozpocznij swoją drogę do sukcesu już dziś.

Szkoła Pływania

Od ponad dwudziestu lat dba o to, by wszyscy, którzy tylko chcą, czuli się w wodzie komfortowo. Jest to jedna z pierwszych w Polsce szkół pływania. Lekcje prowadzone są na pływalni CRW Dolinka. Dostępne są zajęcia grupowe oraz indywidualne, skierowane zarówno do dzieci od 4. roku życia, młodzieży, jak i osób dorosłych, organizowane od poniedziałku do soboty. Grupy są tworzone dla osób, które uczą się pływać oraz dla tych, które doskonalą swoje umiejętności. Zespół instruktorów tworzą doświadczeni pływacy, nauczyciele oraz sportowcy, a w trakcie zajęć wsparcie zapewniają także animatorzy. Kształcenie jest łączone z elementami zabawy, co sprzyja dynamicznym postępom uczniów. Dzięki takiemu podejściu, uczestnicy szybko nabierają pewności siebie w wodzie i zyskują swobodę w obliczu kolejnych zajęć.

W najmłodszych grupach wprowadzono innowacyjny program motywacyjny o nazwie "Rafa koralowa", który ma na celu inspirować do pracy i nauki poprzez zabawę. Głównym założeniem szkoły jest nauka pływania w prawidłowej technice, tworząc jednocześnie przyjazną atmosferę. Indywidualne podejście do każdego ucznia jest priorytetem, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie postępów oraz dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na 16 września, a zakończenie w maju, dostosowując się do standardowego kalendarza szkolnego. Zapisy prowadzone są online. Więcej informacji można również znaleźć na profilu FB.

Zapisy i kontakt:

strona WWW

Facebook

Infinity Fight Elbląg to elbląski klub sportów walki, działający nieprzerwanie od 2015 roku. W naszym grafiku znajdziesz: brazylijskie jiu jitsu, muay thai, kickboxing, boks, MMA dla dzieci od 6 do 14 roku życia, a także nowość – MMA z elementami samoobrony dla kobiet. Jeżeli szukałeś sportów walki w Elblągu, dołącz do Infinity Fight Elbląg.

MMA dla dzieci od 6 do 9 roku życia - nauka podstaw sportów walki, połączone z grami i zabawami. Treningi są podzielone na trzy płaszczyzny: parter, zapasy oraz stójka.

MMA dla dzieci od 10 do 13 roku życia - doskonalenie umiejętności w poszczególnych płaszczyznach, połączone ze sparingami w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach.

Młodzież od 14 roku życia traktujemy jako dorosłych, więc dołączają do grup dorosłych.

Brazylijskie Jiu Jitsu - tzw. „chwytany” sport walki, który polega na zmuszeniu przeciwnika do poddania się za pomocą duszeń, poddań lub przewagi punktowej. Doskonała opcja dla osób, które nie są zainteresowane sportami uderzanymi.

Muay Thai - sztuka ośmiu kończyn, która pozwala na uderzanie rękami, nogami, kolanami oraz łokciami. Jest również naszą bazą wyjściową w przygotowaniach do startu w zawodach kickboxingu.

MMA z elementami samoobrony dla kobiet - zamknięta grupa dla Pań, gdzie nauczamy podstaw walki w różnych płaszczyznach. Do grupy przyjmujemy już od 12 roku życia!

Co zyskujesz trenując razem z nami?

profesjonalne podejście oraz bezpieczeństwo

motywację do pracy nad sobą

niezbędną bazę treningową

poprawę swojej formy fizycznej

bogactwo nauczanych technik dostosowanych do poziomu umiejętności

bezpieczną realizację treningu w każdym aspekcie

miła atmosferę i wspólny szacunek

poczucie przynależności do zespołu

udział w zawodach różnej rangi

Nie czekaj, dołącz do nas już dziś i skorzystaj z naszej promocji, która pozwala na testowy tydzień treningów zupełnie za darmo!

Kontakt:

tel: 730 960 964, mail: kontakt@trenujmy24.pl

www.trenujmy24.pl

Instagram

Facebook

Chcesz dodać ofertę swojej firmy? Napisz: milosz@portel.pl