Ściąga portElu. Zajęcia pozalekcyjne 2026

Podpowiadamy, które zajęcia pozalekcyjne warto rozważyć, by wspierały rozwój Waszego dziecka, podtrzymywały jego zdolności i pasje oraz przygotowywały do wyzwań współczesnego świata.

Nowa grupa karate Shotokan/WKF

– zapisy już od 6. roku życia!

A.K. ANDREX to karate, które łączy ludzi! Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi karate Shotokan/WKF! Jesteśmy członkiem Polskiej Unii Karate (PUK)

Chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało sprawność, koncentrację i pewność siebie? A może sam szukasz aktywności, która poprawi kondycję, charakter i dostarczy mnóstwo pozytywnej energii? Karate jest dla każdego!

Już 7 września 2026 roku rusza nowa grupa karate. Na pierwszy trening można przyjść całkowicie bezpłatnie!

Dla kogo są treningi?

Zapraszamy:

dzieci od 6. roku życia,

młodzież,

dorosłych,

osoby początkujące – nie musisz mieć żadnego doświadczenia!

Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Liczy się chęć, zaangażowanie i gotowość, aby zrobić pierwszy krok.

W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX wierzymy, że karate to coś więcej niż nauka technik i trening fizyczny.

Regularne zajęcia pomagają:

rozwijać sprawność i koordynację ruchową,

poprawiać koncentrację i systematyczność,

budować pewność siebie i wytrwałość,

uczyć szacunku i współpracy,

poprawiać kondycję i dawać pozytywną energię.

Jednak karate to przede wszystkim ludzie, emocje i wspólna pasja. Na macie uczymy się nie tylko kolejnych technik. Uczymy się pokonywać własne ograniczenia, radzić sobie z wyzwaniami i cieszyć się z każdego postępu. Poznajemy ludzi, z którymi łączą nas wspólne treningi, zawody, wyjazdy i niezliczone sportowe wspomnienia.

Bo karate to coś więcej niż sport – to charakter, pasja, przyjaźń i wspólnota. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. ANDREX od 30 lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać sportową pasję. Współpracujemy z Miastem Elbląg i Gminą Tolkmicko, aktywnie wspierając rozwój sportu i aktywności fizycznej.

Naszą siłą jest połączenie doświadczenia i młodzieńczej energii. Doświadczona kadra trenerów oraz młodzi, pełni pasji instruktorzy łączą wiedzę i wieloletnią praktykę z nowoczesnym podejściem do treningu.

Karate to także wielka sportowa przygoda!

W ramach działalności A.K. ANDREX organizujemy również:

obozy sportowe,

zimowiska,

wyjazdy na zawody,

treningi dla początkujących i zaawansowanych.

Dzięki temu nasi zawodnicy mają możliwość nie tylko regularnego trenowania, ale również poznawania nowych miejsc, zdobywania doświadczenia, sprawdzania swoich umiejętności i przeżywania wyjątkowych chwil razem z klubową społecznością.

Pierwszy trening - 0 zł

7 września 2026, godz. 17

Zapisy i szczegółowe informacje:

508 293 905

512 339 369

534 447 888

Facebook: A.K. ANDREX

Zacznij swoją sportową przygodę. Rozwijaj sprawność. Buduj charakter. Poznawaj ludzi z pasją.

Uczymy języków obcych już od 28 lat! Przez ten czas stworzyliśmy autorską, sprawdzoną w praktyce metodę nauczania, dzięki której wspieramy wszechstronny rozwój językowy dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Skuteczność naszego podejścia widzimy na co dzień w sukcesach uczniów tworzących naszą społeczność: Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Regent College oraz Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College. Potwierdzają to również tegoroczne, rewelacyjne wyniki egzaminacyjne:

Egzamin Ósmoklasisty: Od 2021 roku nieprzerwanie jesteśmy liderem w Elblągu oraz zajmujemy 6. miejsce w całym województwie.

Egzamin Maturalny: Zdobyliśmy 1. miejsce w Elblągu z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym ze średnim wynikiem aż 86%!

Sukcesy na świecie: Nasi absolwenci studiują i pracują za granicą, zdobywając wiedzę na renomowanych europejskich i światowych uniwersytetach – jesteśmy z nich niezmiernie dumni!

Co oferujemy i co nas wyróżnia?

- Zajęcia z Native Speakerami (grupowe i indywidualne) – sami rekrutujemy i szkolimy naszych lektorów z całego świata. Dzięki nim masz stały kontakt z autentycznym, żywym językiem od pierwszych lekcji.

- Ogólny rozwój i swoboda w komunikacji – stawiamy na naturalną, przełamującą bariery naukę mówienia, wzbogacanie słownictwa oraz budowanie pewności siebie w codziennym używaniu języka.

- Egzaminy Cambridge na miejscu – profesjonalnie przygotowujemy do zdobycia prestiżowych certyfikatów Cambridge oraz przeprowadzamy te egzaminy u nas, co pozwala zdawać je w komfortowym, dobrze znanym środowisku.

- Dla każdego, bez względu na wiek – prowadzimy kursy dopasowane do potrzeb najmłodszych, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Zobacz, jak uczymy – bezpłatne zajęcia próbne!

Przekonaj się na własne oczy, jak wyglądają nasze lekcje, poznaj lektorów i zobacz naszą metodę w akcji! Od 7 września ruszają 2-tygodniowe zajęcia próbne – bez żadnych zobowiązań finansowych. Na zajęcia próbne obowiązują wcześniejsze zapisy! Dołącz do nas i rozwijaj swoje skrzydła językowe!

● Telefon: 502 461 334

● E-mail: biuro@regent.edu.pl

● Strona internetowa: njo.regent.edu.pl

Uwaga! Rozpoczynamy zapisy na zajęcia na nowy sezon taneczny:

Dzieci młodsze

Dzieci 4-5 lat KIDS DANCE wtorki 16:15-17:00 karnet 150 zł od 15 września

Dzieci 6-7 lat KIDS DANCE czwartki 16:15-17:15 karnet 150 zł od 15 września

Dzieci starsze 8-12 lat

Raz w tygodniu SHOW DANCE piątki 16:15 -17:15 (latino, taniec współczesny i gimnastyka) karnet 150 zł - od 18 września

Dwa razy ACRO DANCE pon i sr 18:30 - 19:30 karnet 220 zł - OD 07 września

Młodzież

od 12 lat JAZZ DANCE wtorek i czwartek 18:30-19:30 karnet 220 zł

od 08 września

od 16 lat LATINO Środy 17:15-18:15 karnet 160 zł - od 16 września

Dorośli

TANIEC DLA PAR wtorki 19:00 - 20:00 karnet 320 zł od pary

TANIEC DLA PAR level 2 - grupa zeszłoroczna czwartki 18:15-19:15 320 zł od pary - od 17 września

ZUMBA czwartki 19:00-19:50 karnet 120zł - od 17 września

FITNESS wtorki i czwartki 19:45 - 20:35 karnet 180 zł - od 15 września

LATINO środy 17:15-18:15 karnet 160 zł - od 16 września - lista rezerwowa- nowy termin kolejnej grupy już niebawem

W powyżej wymienionych grupach początkujących /rekreacyjnych honorujemy Multisport, FitProfit i Medicover bez dodatkowych opłat.

W grupach zaawansowanych, turniejowych, zamkniętych, karty multisport oraz medicover nie są honorowane. Honorowana jest jest w tym przypadku karta Fit Profit z dodatkową opłatą. Zapraszamy do kontaktu

Tel: 606 716 626

Fundacja Końskie Zdrowie w Elblągu zaprasza na zajęcia roku szkolnego 2026/2027:

Szkółka Jeździecka FKZ (opcja zajęć 1x w tygodniu lub 2x w tygodniu)

Szkółka Jeździecka Fundacji Końskie Zdrowie to miejsce, w którym dzieci mogą rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem od podstaw — w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szacunku do konia.

Zajęcia rozwijają nie tylko umiejętności jeździeckie i sportowe, ale również pewność siebie, samodzielność, odpowiedzialność oraz kulturę obcowania z koniem. Dbamy o indywidualne podejście, uważność na potrzeby dziecka i budowanie pozytywnej relacji między młodym jeźdźcem a koniem.

Szkółka jest również częścią większej, wspierającej społeczności FKZ, w której ważne są integracja, wspólna pasja i rodzinne spędzanie czasu.

W ramach działalności FKZ dzieci mogą uczestniczyć także w wydarzeniach, zawodach, rodzinnych spotkaniach, półkoloniach oraz wyjątkowych zajęciach PONYGAMES.

Końskie Przedszkole FKZ (zajęcia w każdą sobotę w godzinach 10-12)

Końskie Przedszkole FKZ to propozycja dla najmłodszych, która pozwala poznawać konie i świat jeździectwa w bezpieczny, radosny i dostosowany do dzieci sposób.

Najważniejsze są tutaj pierwsze doświadczenia, budowanie relacji ze zwierzęciem, rozwijanie samodzielności i pewności siebie oraz nauka odpowiedzialności i szacunku do konia.

Końskie Przedszkole jest przede wszystkim przestrzenią do oswajania dzieci z końmi i wspólnego odkrywania jeździectwa — bez presji, za to z uważnością, troską i dużą dawką radości.

"Jeździectwo to nie tylko sport, ale także relacja, odpowiedzialność i wartości, które mogą towarzyszyć dziecku przez całe życie."

Informacje: tel. 888 767 651

ZAZUMI to część ogólnopolskiej sieci profesjonalnych akademii korepetycyjnych. Istniejemy od 2013 roku. Posiadamy sukcesy i wysoką zdawalność naszych maturzystów. Specjalizujemy się w kompletnym i profesjonalnym podwyższaniu ocen i wyników szkolnych uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także studentów. Lekcje z Zazumi Korepetycje są zgodne z Nową Podstawą Programową. Wraz z naszymi wyjątkowymi nauczycielami i sprawdzonymi metodami nauczania, tworzymy jedyny w Polsce elitarny program regularnej pomocy pozalekcyjnej, gwarantujący naszym uczniom trwałe i długofalowe zmiany w ich postawach szkolnych oraz osiąganie ponadprzeciętnych ocen szkolnych już po krótkim okresie nauki.

Regularne i systematyczne korepetycje z każdego przedmiotu na każdym etapie edukacji!

Specjalnie z myślą o maturzystach i uczniach klas ósmych przygotowaliśmy dedykowaną ofertę kursów maturalnych i kursów ósmoklasisty.

Dołączcie do ZAZUMI, a przygotujemy Was do egzaminów bez paniki!

Kursy maturalne

Nauczymy Cię wygrywać z arkuszem. Pokażemy Ci, co faktycznie musisz umieć.

Szukasz kursu maturalnego, który realnie otworzy przed Tobą drzwi na wymarzone studia?

Organizowane przez nas kursy maturalne uwzględniają wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nasze kursy to 66 lekcji w formie 25 spotkań po 2 godziny zegarowe (każdy przedmiot osobno). W przypadku kursu z biologii to 80 lekcji w formie 30 spotkań po 2 godziny zegarowe.

W ZAZUMI stawiamy na konkretne wyniki i strategiczne podejście do egzaminu — oto co zyskasz:

Maksymalna skuteczność w małych grupach (do 6 osób) – zapomnij o tłumie w auli. U nas masz bezpośredni kontakt z nauczycielem, który odpowie na każde Twoje pytanie.

Trening „pod klucz" i techniki egzaminacyjne – nie tylko uczymy materiału, ale pokazujemy, jak rozumować jak egzaminator, by nie tracić punktów na błędach konstrukcyjnych.

Zarządzanie czasem i walka ze stresem – w cenie kursu otrzymujesz narzędzia do lepszej organizacji nauki i opanowania nerwów na sali egzaminacyjnej.

Indywidualna mapa drogowa Twojego sukcesu – skupiamy się na Twoich brakach. Metodyk i nauczyciel dbają, byś nie marnował czasu na to, co już umiesz.

Bieżący monitoring postępów (Raporty ZAZUMI) – Ty i Twoi rodzice macie jasny podgląd na to, o ile procent podniosłeś swój wynik w każdym miesiącu kursu.

Atmosfera wsparcia, nie presji – budujemy pewność siebie, która jest kluczowa, by w maju podejść do arkusza z chłodną głową.

2 egzaminy próbne – pozwalają oswoić się z atmosferą egzaminu, przećwiczyć strategię oraz wiedzę - w zakresie kursu z j. polskiego i j. angielskiego uwzględniamy przygotowanie do egzaminu ustnego.

W ZAZUMI nie tylko powtarzamy materiał — projektujemy Twój wynik na maturze.

Co wyróżnia Kursy Maturalne w ZAZUMI?

Strategia zamiast kucia: Masz pewność, że Twój program jest dopasowany do wymogów CKE i Twoich celów (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Metodyk w Twoim narożniku: Nad Twoim procesem nauki czuwa nie tylko korepetytor, ale i doświadczony metodyk, który optymalizuje Twoją naukę.

Konkretne dane, nie domysły: Dzięki regularnym raportom dokładnie wiesz, na ile procent napisałbyś maturę dzisiaj i co musimy zrobić, żeby dobić do Twojego celu (np. 90%+).

Wsparcie w „kryzysie 100 dni": Matura to maraton. Pomagamy Ci utrzymać motywację wtedy, kiedy innym zaczyna brakować sił – zwłaszcza w okresie po Studniówce.

Dlaczego system szkolny często zawodzi maturzystów?

Przerabianie materiału „po łebkach" – w szkole gonią terminy, nie ma czasu na głębokie zrozumienie trudniejszych zagadnień.

Brak indywidualnej korekty – nauczyciel w 30-osobowej klasie nie sprawdzi Twojego wypracowania czy arkusza tak szczegółowo, jak zrobi to nasz ekspert.

Chaos w powtórkach – maturzyści często uczą się wszystkiego naraz, tracąc energię na rzeczy nieistotne, podczas gdy kluczowe działy leżą odłogiem.

Co z tego, że się uczyłem, skoro nie wiedziałem, co napisać w odpowiedzi?

Wiedza to nie wszystko – szkoła uczy podstawy, my uczymy egzaminu. W szkole realizuje się podstawę programową, ale rzadko znajduje się czas na trening typowych zadań arkuszowych. My uczymy Cię „czytać" arkusz.

Nasze kursy maturalne - zobacz tutaj https://youtu.be/4Xtq_uiqO94?si=e2iqUQep5yvfuQqX

Kursy do egzaminu ósmoklasisty

Ósma klasa to najtrudniejszy rok w edukacji Twojego dziecka.

Egzamin ósmoklasisty bywa dużym stresem dla uczniów szkoły podstawowej, ponieważ jego wynik decyduje o tym do jakiej szkoły dana osoba się dostanie i jak potoczy się jej dalsza edukacja. Nasze kursy to 50 lekcji w formie 25 spotkań po 90 minut (każdy przedmiot osobno). Obecnie egzamin 8-klasisty to trzy przedmioty: matematyka, j. polski i język obcy.

Potrzebujesz kursu ósmoklasisty, który naprawdę przygotuje Twoje dziecko do egzaminu i rekrutacji?

W ZAZUMI stawiamy na skuteczność i spokój rodziców — oto co zyskasz:

Indywidualna uwaga i wsparcie – małe grupy (maks. 6 osób) + opieka metodyka gwarantują, że żadna trudność nie pozostanie bez reakcji.

Poprawa koncentracji bez dodatkowych zajęć – w ramach kursu uczymy technik skupienia i lepszej organizacji pracy.

Pełna kontrola nad postępami – regularne raporty i bieżący kontakt z nauczycielem dają Ci pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Program nauczania dopasowany do potrzeb i tempa dziecka – skupiamy się na tym, co przyniesie największy efekt.

Rozwój i pewności siebie ucznia – przyjazna atmosfera i indywidualne podejście sprawiają, że dziecko chętniej się angażuje.

Przejrzysty, monitorowany proces nauki – postępy śledzi zarówno nauczyciel, jak i metodyk, a Ty masz wgląd w każdy etap przygotowań.

W ZAZUMI nie tylko uczymy — dbamy o rozwój Twojego dziecka i Twój spokój.

Dlaczego nasze kursy 8-klasisty? https://youtube.com/shorts/jrDSvW8gHc4?si=qWlTdJz3WTMWW0ZR

W roku szkolnym 2026/2027 egzamin 8-klasisty nie uwzględnia ułatwień, jakie zostały wprowadzone podczas nauki zdalnej.

Kursy rozpoczynaj się we wrześniu i kończą w tygodniu poprzedzającym egzamin 8-klasisty w maju.

Kursy ZAZUMI są przygotowane przez doświadczonych pedagogów, którzy wiedzą co najczęściej pojawia się na egzaminie. Program jest dostosowany do nowych wymagań egzaminacyjnych.

Nasze zajęcia zapewniają uczniom generalną powtórkę materiału oraz nauczenie strategii egzaminacyjnych. Kładziemy duży nacisk na pracę własną ucznia, a jego postępy monitorujemy na bieżąco. Podczas zajęć wykorzystujemy materiały i zadania, które są takie jak w arkuszach egzaminacyjnych.

Nasza kadra to osoby będące pedagogami, które na codzień pracują w szkołach i prowadzą kursy w Zazumi Korepetycje od wielu lat. Dokładają wszelkich starań, by zajęcia prowadzone były ciekawie, dzięki czemu uczniowie szybciej przyswajają wiedzę, bez stresu, który jest ich udziałem w życiu szkolnym. Nasi korepetytorzy to pasjonaci i miłośnicy z danego przedmiotu. Nasze kursy to nie zajęcia szkolne - u nas edukacja to przyjemność i efektywnie spędzony czas poparty późniejszymi sukcesami w nauce.

Kontakt i zapisy:

tel. 55 621 29 28, kom. 796 212 922

ul. Armii Krajowej 7-8 (II piętro) - wejście od ul. Pestalozziego

https://zazumi.pl/elblag/

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