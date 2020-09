Seatem najpierw w drzewo, a potem dachowanie

W Lutkowie w gminie Lelkowo kobieta kierująca seatem uderzyła w drzewo. Straciła panowanie nad autem, prawdopodobnie próbując ominąć zwierzę. Pomocy udzielili jej braniewscy strażacy.

Do wypadku doszło w piątek, ok. godz. 9.30. Kobieta kierująca seatem prawdopodobnie próbując ominąć zwierzę zjechała na pobocze, a następnie uderzył przodem w przydrożne drzewo. Auto po uderzeniu w drzewo zatrzymało się na dachu. Poszkodowana po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu wypadku została przewieziona przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do szpitala. Aby ograniczyć wycieki oleju i płynów eksploatacyjnych, rozbity pojazd został postawiony przez strażaków na koła. Na czas prowadzenia działań ruch na drodze powiatowej został wstrzymany.

Na miejsce wypadku skierowano dwa pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażaków – ochotników z OSP Lelkowo, zespół ratownictwa medycznego oraz braniewskich policjantów, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia.