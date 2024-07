Sezon burz w kraju i lokalnie

Od wczoraj (10 lipca) przez Polskę przetaczają się liczne burze. W związku z zagrożeniem ewakuowano m. in. obóz harcerski w Siemianach. W Olsztynie na 25-latka przewróciło się drzewo. Zdarzają się też problemy z dostawami energii elektrycznej itd. W regionie elbląskim na razie jest spokojnie.

Na minioną noc Biuro Meteorologicznych prognoz w Gdyni wydało ostrzeżenie 3 stopnia między innymi dla Elbląga i powiatu elbląskiego, prognozowano opady do 40 mm i porywy wiatru do 120 km/h. Opady utrzymują się do tej pory, dziś dla Elbląga wydano w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie I stopnia: "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad." Ze względu na dynamiczną sytuację pogodową stopień ostrzeżenia może zostać zmieniony

Pogoda sprawiła, że ewakuowane są obozy harcerskie w kraju, oprócz wspomnianych Siemian taką akcję przeprowadzono w Kątach Rybackich.

Strażacy dziś rano informowali, że w całym województwie warmińsko-mazurskim podjęli blisko 250 interwencji.

- W przeważającej mierze interwencje były związane z usuwaniem powalonych drzew i konarów na jezdnie i chodniki, a w drugiej kolejności wypompowywaniem wody z zalanych budynków, dróg i posesji – informuje Komenda Wojewódzka PSP. Strażacy ostrzegają, że również w czwartek synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami.

Media w kraju informują też o awariach w dostawie prądu spowodowanymi pogodą. W biurze prasowym Energi Operator dowiedzieliśmy się, że w nocy rzeczywiście było pewne nasilenie tego rodzaju zdarzeń, część z nich związana jest z burzami. Dla "regionu Elbląg" EO informowała w ciągu ostatnich godzin o awariach na Królewieckiej, ale także w gminie Milejewo, gminie Markusy i w okolicach Pasłęka.

Elbląscy strażacy w związku z burzami, które rozpoczęły się w środowy wieczór, interweniowali ok. 40 razy.

- Większość interwencji dotyczyła powalonych drzew, usuwania nadłamanych konarów. W Elblągu nie ma osób poszkodowanych, przy interwencjach pracowali strażacy PSP w Elblągu oraz ochotnicy z całego powiatu - informuje st. kpt. Mateusz Norek, oficer prasowy KM PSP w Elblągu. Dodaje, że interwencje są w związku z sytuacją pogodową nadal podejmowane. - Cały czas działamy - zaznacza strażak.