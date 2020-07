Skoczył na główkę do płytkiej wody

Niedziela, godz. 20. Około 30-letni mężczyzna skacze na główkę do rzeki Elbląg z konstrukcji wiaduktu. Rzeka w tym miejscu ma 15 cm głębokości...

O niedzielnej tragedii na swoim profilu facebookowym napisał Marcin Trudnowski, który brał udział w akcji ratunkowej.

- Ostatni patrol przed zamknięciem przystani. Biorę syna, płyniemy w stronę jeziora Druzno. Mijam most... Zerkam na ludzi, byli tu także pół godziny wcześniej, ale coś mi nie gra... Zawracam. Czy potrzebujecie pomocy? Pytam człowieka, który już już ma podnosić mężczyznę z wody... Tak, coś mu się stało, nie może się ruszyć, skoczył na główkę... Stój! Nie podnoś go! Czekaj! Wyskakuję z łodzi. Delikatnie, trzymając głowę, przesuwam go na możliwie najpłytszą wodę. Błyskawiczne badanie neurologiczne. Brak czucia w prawej ręce i nodze. Równocześnie 112. Znam dobrze to miejsce... ul. Dojazdowa. Dokładnie pod "S7". Paskudny dojazd – pisze Marcin Trudnowski.

Do wody, jak się okazuje z betonowej konstrukcji wiaduktu S7 przebiegającego nad rzeką, skoczył około 30-letni mężczyzna. Woda w tym miejscu ma... 15 cm głębokości.

- Był przytomny, gdy mu pomagaliśmy. Mówił, że myślał, że jest tu głęboko. Mam nadzieję, że temu chłopakowi nie przerwało rdzenia. Oby to wszystko skończyło się szczęśliwie – dodaje dzisiaj Marcin Trudnowski, gdy do niego zadzwoniliśmy.

To pierwszy tego lata taki przypadek w Elblągu. - Patrolujemy rzekę Elbląg codziennie. Nie karzemy, tylko upominamy, bo w takich sprawach najważniejsza jest edukacja. Przypominamy, że kąpiel w rzece Elbląg jest niedozwolona i niebezpieczna, a co dopiero skoki na główkę – mówi kom. Krzysztof Nowacki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Jaki jest stan mężczyzny? Czekamy na informacje na ten temat ze szpitala.