Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle (opinia nadesłana)

Za nami kolejna, druga w historii samorządu debata nad Raportem o stanie miasta. W tym roku urzędnicy przygotowali aż 600 stron informacji o tym, w jaki sposób zrealizowali zadania. Po tej lekturze warto jednak sięgnąć do niezależnych opracowań. To one przede wszystkim pokazują miejsce naszego miasta na samorządowej mapie Polski.

Raport o stanie miasta to 600-stronicowa beczka miodu. Według niego większość zadań została zrealizowana, a to, czego się nie udało zrobić, to nie do końca wina prezydenta. W tym samym tonie wypowiadał się sam Witold Wróblewski mówiąc o roku 2019 jako o okresie, który "zapisał się w historii Elbląga". Nieco dziegciu dorzucili radni, głównie opozycyjni, co zaskoczyło włodarza. Mówił o tym podczas debaty:

- Jestem zdziwiony takim minorowym nastrojem. Ja jestem odmiennego zdania jeżeli chodzi o o budżet ubiegłego roku i o to, ile pozyskaliśmy środków finansowych, ile jest realizowanych inwestycji. To był bardzo dobry rok. Dziwi mnie, że są radni, którym słowa o dobrze wykonanej robocie przez gardło nie przejdą.

Prezydent Wróblewski stwierdził także, że miasto jest w dobrej kondycji finansowej i inni samorządowcy nam zazdroszczą: - Jestem z tego dumny, że miasto się rozwija. Spadek liczby ludności mamy, ale mniejszy niż średnia krajowa. Jesteśmy jednym z miast, gdzie deweloperzy kupują grunty i budują mieszkania. Słyszę od nich, że budownictwo wielorodzinne się rozwija. Czy Ci deweloperzy są tacy nieroztropni, że budują pustostany? Wniosek z tego taki, że są chętni na mieszkania, a nie że wszyscy uciekają do innych miast i za granicę.

Trudno jednak o obiektywną opinię na ten temat w samym mieście. Na ocenę każdego z nas wpływać będą sympatie i antypatie, czy doświadczenia współpracy z urzędem. Na moją własną np. ciągła walka o dostęp do informacji publicznej. Dlatego przed głosowaniem nad wotum zaufania sięgnąłem po zewnętrzne oceny naszego miasta. Tu już nie jest tak różowo.

Jednym z najważniejszych rankingów samorządowych i uważanym za najbardziej wiarygodny jest Ranking Samorządów "Rzeczypospolitej". Co roku kapituła, na czele której stoi były premier Jerzy Buzek ocenia polskie gminy i miasta w kilku kategoriach – trwałość ekonomiczna-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania. Niestety, na 65 miast na prawach powiatu (ranking nie obejmuje Warszawy) Elbląg uplasował się na 60. miejscu. To oznacza spadek w ciągu roku aż o 15 miejsc (w 2018 był na miejscu 45.).

W rankingu Perły Samorządu 2019 Dziennika Gazeta Prawna, który nagradza dziesięć najlepszych samorządów w różnych kategoriach, Elbląga zabrakło w ogóle. Nie ma nas także wśród laureatów Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST Politechniki Warszawskiej. Ten ranking wyróżnia najlepiej rozwijające się gminy i miasta.

Kolejne cztery to opublikowane w tym roku rankingi pisma Wspólnota:

1. Bogactwo Samorządów, czyli ocena sytuacji finansowej za 2018 rok – 41. miejsce na 48 wśród miast na prawach powiatu,

2. Liderzy Inwestycji, czyli ocena wydatków inwestycyjnych za okres 2016-2018 – 35. miejsce na 48 wśród miast na prawach powiatu,

3. Miejsca przyjazne edukacji – 33. miejsce na 39 wśród miast pow. 100 tysięcy mieszkańców,

4. Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe w latach 2014 – 2018 – 30. miejsce na 48 miast na prawach powiatu.

Piotr Opaczewski (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Dorzucę jeszcze wyniki Rankingu 100 polskich miast przygotowanego przez Klub Jagielloński. To ocena nie tylko samego miasta ale całego regionu oraz sposobu, w jaki miasto wpływa na swoje otoczenie. Na 100 obszarów elbląski zajął 95. miejsce w kategorii gospodarka, 39. – jakość, 78. – wiedza, 33. – usieciowienie (w sumie 66. miejsce).

Na koniec nawiązując do wypowiedzi prezydenta Wróblewskiego podam jeszcze tylko informacje dotyczące wyludnienia oraz ilości oddanych mieszkań w Elblągu. Analizując dane GUS z 2002 i 2018 roku w Elblągu ubyło w tym okresie 7448 mieszkańców (to „tylko” 246. miejsce na 940 samorządów). W 2019 roku oddano za to w mieście 340 nowych mieszkań (to 39. miejsce na 66 miast na prawach powiatu).

Ocenę zostawiam Państwu. Ja swoją wystawiłem podczas głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta.