Skorzystaj z e-Doręczeń

Zbliża się okres wystawiania decyzji podatkowych. Przypominamy mieszkankom i mieszkańcom, że list polecony z Urzędu Miejskiego w Elblągu można odebrać przez Internet. Bez awizo i bez kolejek na poczcie. W ten sam sposób można również wysłać korespondencję do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wystarczy, że założysz adres i skrzynkę na edoreczenia.gov.pl lub na mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki. Zachęcamy do korzystania!

Czym są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jako osoba fizyczna nie masz obowiązku zakładania adresu i skrzynki do e-Doręczeń, ale jest to możliwość, dzięki której będziesz mógł wysyłać i odbierać elektroniczną korespondencję od urzędów w Polsce.

Co dają e-Doręczenia?

Brak kosztów. Nie płacisz za znaczek, kopertę, materiały biurowe, czy wydruk.

Skrócony czas załatwiania spraw urzędowych. Dowiesz się od razu, że przyszła przesyłka i możesz sprawdzić, kto jest jej nadawcą.

Wygoda. Poprzez skrzynkę e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu.

Korespondencja będzie do Ciebie trafiać, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania lub wyjedziesz.

Bezpieczeństwo. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz pobrać ważne prawnie dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał. Korespondencja jest dostępna u dostawcy usługi przez określony czas, nawet jak ją usuniesz.



Jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń?

Kliknij na link: wypełnij wniosek o utworzenie adresu i skrzynki do e-Doręczeń i odpowiedz na kilka prostych pytań. Następnie będziesz musiał skorzystać z jednego z poniższych sposobów logowania:

Na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku oraz link do aktywacji skrzynki.

Przedsiębiorcy

Jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS) to przystępujesz do korzystania z e-Doręczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem. O założenie adresu do e-Doręczeń możesz wnioskować poprzez wpis lub aktualizację danych w rejestrach CEIDG lub KRS - wniosek o adres do e-Doręczeń dla firmy.

Adres skrzynki e-Doręczeń - URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

AE:PL-34593-82312-RISEC-17

Więcej informacji dotyczących e-Doręczeń i najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.