Skorzystaj z e-Doręczeń

Zbliża się okres wystawiania decyzji podatkowych. Przypominamy mieszkankom i mieszkańcom, że list polecony z Urzędu Miejskiego w Elblągu można odebrać przez Internet. Bez awizo i bez kolejek na poczcie. W ten sam sposób można również wysłać korespondencję do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wystarczy, że założysz adres i skrzynkę na edoreczenia.gov.pl lub na mObywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki. Zachęcamy do korzystania!

Czym są e-Doręczenia?
       E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jako osoba fizyczna nie masz obowiązku zakładania adresu i skrzynki do e-Doręczeń, ale jest to możliwość, dzięki której będziesz mógł wysyłać i odbierać elektroniczną korespondencję od urzędów w Polsce.

Co dają e-Doręczenia?

  • Brak kosztów. Nie płacisz za znaczek, kopertę, materiały biurowe, czy wydruk.
  • Skrócony czas załatwiania spraw urzędowych. Dowiesz się od razu, że przyszła przesyłka i możesz sprawdzić, kto jest jej nadawcą.
  • Wygoda. Poprzez skrzynkę e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu.
  • Korespondencja będzie do Ciebie trafiać, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania lub wyjedziesz.
  • Bezpieczeństwo. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz pobrać ważne prawnie dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał. Korespondencja jest dostępna u dostawcy usługi przez określony czas, nawet jak ją usuniesz.


       Jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń?
       Kliknij na link: wypełnij wniosek o utworzenie adresu i skrzynki do e-Doręczeń i odpowiedz na kilka prostych pytań. Następnie będziesz musiał skorzystać z jednego z poniższych sposobów logowania:

Na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku oraz link do aktywacji skrzynki.

Przedsiębiorcy
       Jeżeli Twoja firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS) to przystępujesz do korzystania z e-Doręczeń zgodnie z ustalonym harmonogramem. O założenie adresu do e-Doręczeń możesz wnioskować poprzez wpis lub aktualizację danych w rejestrach CEIDG lub KRS - wniosek o adres do e-Doręczeń dla firmy.

Adres skrzynki e-Doręczeń - URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
       AE:PL-34593-82312-RISEC-17

Więcej informacji dotyczących e-Doręczeń i najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga

