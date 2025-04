Skradziono samochód. Elblążanin prosi o pomoc

Trzy Toyoty i jeden Ford zostały skradzione w Elblągu od początku roku. Policja odzyskała jeden samochód. Jeden z mieszkańców Elbląga prosi o pomoc w poszukiwaniu swojej skradzionej Toyoty.

W w nocy z 3/4 kwietnia skradziono nam pojazd marki Toyota CHR; nr. rej NE5112H z parkingu osiedlowego przy ulicy Ogólnej 52.Kradzież została zgłoszona na policję. Z tego co się dowiedzieliśmy, to któraś z kolei skradziona Toyota w bardzo krótkim czasie na terenie Elbląga. Bardzo byłbym wdzięczny o napisanie artykułu w tej sprawie, może nagłośnienie tej sprawy coś nam pomoże (może ktoś coś widział, słyszał) - napisał do nas czytelnik.

Jak udało nam się ustalić, od początku roku w Elblągu „zniknęły” cztery samochody: trzy toyoty oraz jeden ford. Jeden z samochodów policja odzyskała.

Ktokolwiek mógłby pomóc mieszkańcowi, któremu skradziono samochód proszony jest o kontakt z Komendą Policji w Elblągu.