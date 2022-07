Śladem rodu Dohnów (Na spacer z portElem, odc. 12)

W okolicy Elbląga jest wiele opuszczonych pałaców, które niestety z roku na rok popadają w ruinę. Wiele z nich było w posiadaniu rodu Dohnów (zu Dohna), jednego z największych arystokratycznych rodów Prus Wschodnich. Zabieram Wam dziś w podróż historyczną, szlakiem niektórych ich posiadłości. Zobacz zdjęcia.

Początki rodu Dohnów

Początki samego rodu sięgają XIII wieku. Wtedy król Niemiec utworzył hrabstwo Dohna i powierzył je w ręce Henryka I zu Dohna. Wiele lat toczyły się walki i rywalizacja pomiędzy innymi rodami, w końcu po 17 latach walki tereny Dohnów zostały zdobyte, a oni sami uzyskali schronienie w Pradze. Tam też dostali nowe ziemie, gdzie zaczęli odbudowę swojego majątku. Jednak do ich największego bogactwa przyczyniły się ziemie i tereny nadane im za zasługi przez Zakon Krzyżacki.

Pałac w Słobitach

Obiekt został zbudowany w latach 1622-1624, w późniejszym czasie był także rozbudowywany. W tym pałacu często zatrzymywali się monarchowie w czasie podróży. Niegdyś był to cały kompleksy budynków - stajnie, wozownie, a nawet gorzelnia. Do współczesnych czasów zachowały się jedynie ruiny, jednak nawet to, co po nich pozostało, pozwala sobie wyobrazić, z jakim rozmachem została wzniesiona budowla. Widać to na obrazie dołączonym do artykułu.

Ruiny pałacu w Słobitach na zdjęciu z maja 2021 r. Autor: Salem. Zdjęcie pochodzi z konkursu Fotka Miesiąca

Pałac w Kamieńcu

Za każdym razem, kiedy koło niego przejeżdżam, robi na mnie niemałe wrażenie. Ta budowla w późno barokowym stylu powstała w 1720 roku. Same prace nad pierwotnym wyglądem pałacu trwały 4 lata. Początkowo pałac był w rękach innego rodu, jednak to właśnie Dohnowie byli jego właścicielami w latach 1782-1905. Obiekt z uwagi na przepych i bogactwa, jakie kryły się wewnątrz, był nazywany wschodniopruskim Wersalem.

Pałac był wzniesiony na planie podkowy otoczony ogrodem. Nie brakowało na nim licznych rzeźb i portali. Pozostałości niektóry z nich można jeszcze dostrzec, spacerując koło ruin. Swoją historię w dziejach tego pałacu zapisał także Napoleon, to właśnie tu w 1807 roku przebywał razem ze słynną panią Walewską.

W czasie II wojny światowej większość dóbr i cennych przedmiotów została rozgrabiona. Po wielu latach jeden z zaginionych obrazów odnalazł się na aukcji w 2000 roku. Obecnie pałac jest w rękach prywatnych, brama jest jednak otwarta dla wszystkich, którzy chcą go zobaczyć z bliska.

Posiadłość w Gładyszach

W tej posiadłości zostało o wiele mniej do oglądania niż w wyżej wspominanych. Zabudowania były otoczone stawami i pokaźną fosą. Posiadłość była w rękach rodu Dohnów od 1643 roku. Po pożarze pałacu w Morągu, to właśnie tu zdecydowali się przenieść.

Nowy pałac zbudowany był w stylu barokowym, a za jego projekt odpowiadał znany francuski architekt. Kolejne budynki pojawiały się w kolejnych latach, i na terenie parku otaczającego pałac zbudowano bawialnię dla dzieci, herbaciarnię. W czasie II wojny światowej właściciele pałacu ponieśli śmierć, a ich żony i dzieci opuściły to miejsce. Rozkradzione i spalone w późniejszych latach zabudowania, zostają teraz jedynie namiastką tego, co kiedyś można tu było zobaczyć.

Leśne cmentarzysko

W lesie w pobliżu miejscowości Markowo znajduje się cmentarz założony w latach 20. XX wieku przed ród Dohnów. Znajdują się tam grobowce jego przedstawicieli. Groby znajdują się na wzniesieniu, wewnątrz kamiennego półokręgu. Ciarki na plecach gwarantowane.

To oczywiście tylko niewielka namiastka pałaców i terenów, które w dawnych czasach były w posiadaniu tego rodu. To dla Was propozycja i zachęta do poszukania kolejnych, a jest tu gdzie szukać.

Aleksandra Niziołek

"Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/