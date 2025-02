Sławomir Mentzen w Elblągu: Odrzucę pakt migracyjny i uszczelnię granice

Co najmniej kilkaset osób wzięło udział w wyborczym spotkaniu Sławomira Mentzena w Elblągu. Przemawiając na placu katedralnym kandydat Konfederacji krytykował politykę państwa dotyczącą polityki migracyjnej, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Przedstawił kilka swoich propozycji jako kandydat na prezydenta RP.

Gdyby tylko młode osoby mogły głosować w wyborach na prezydenta RP, Sławomir Mentzen wygrałby w cuglach. Zdecydowana większość z kilkuset osób, które przyszły w sobotę na plac katedralny w Elblągu miała poniżej 30 lat. Wiele z nich w maju pójdzie do urn po raz pierwszy.

- To będą nasze pierwsze wybory i będziemy głosować na Sławka – mówi zgodnie Basia i Zuzia, które przyjechały na spotkanie z okolic Elbląga. – Chciałam go zobaczyć i wysłuchać na żywo, by bardziej się zmobilizować do pójścia na głosowanie – dodaje Basia.

- Wrażenia całkiem pozytywne. Tego się spodziewałem – mówi mężczyzna, który przyszedł na spotkanie z synem. – Chcemy lepszej Polski dla nowego młodego pokolenia – dodaje syn.

Po spotkaniu do Sławomira Mentzena ustawiła się kolejka chętnych po zdjęcie (fot. RG)

- To było udane wystąpienie. Powiedział wszystko to, co powinien, by zmobilizować ludzi do głosowania na niego. Mimo że mówią, że jest trzeci, ma szansę być w drugiej turze – uważa pani Ewa z Elbląga, określając siebie jako „stara korwinistka” i dodając że cieszy się, że na spotkanie przyszło tak dużo młodych osób.

Sławomir Mentzen, co jest tradycją w jego kampanii, spotyka się z wyborcami na placach, „pod chmurką”. Po każdym ze spotkań pozuje do zdjęć z wyborcami, w Elblągu również ustawiła się kolejka chętnych.

W swoim przemówieniu Sławomir Mentzen krytykował politykę państwa dotyczącą polityki migracyjnej, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, a także politykę wobec przedsiębiorców i zdrowotną. Twierdził, że to przez rządzących dotychczas polityków Polska ma najwyższe ceny prądu w Europie. Krytykował decyzje Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy i politykę premiera Donalda Tuska. Straszył imigrantami, którzy jego zdaniem są zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju i doprowadzają do wzrostu przestępczości. – Oni wprowadzają swoją kulturę do Europy – twierdził, krytykując politykę otwartych granic.

Sławomir Mentzen złożył też w Elblągu kilka obietnic wyborczych w związku ze swoim kandydowaniem na prezydenta RP.

- Nie pozwolę na żadne nowe podatki. Skończę z faworyzowaniem zagranicznych korporacji, niszczeniem polskiego biznesu, wreszcie przyjdzie czas na polskie firmy. Od razu odrzucę Zielony Ład, obniżę ceny prądu i energii, nie pozwolę, żeby nadal rosły koszty produkcji, wreszcie przyjdzie czas na polski przemysł. Odrzucę pakt migracyjny, uszczelnię granice, nie pozwolę na żadne imigracje z Azji czy Bliskiego Wschodu i nie pozwolę też na wciągnięcie Polski do wojny. Żadne polski żołnierz nie zginie za Donbas ani Krym – mówił Sławomir Mentzen. – Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy a nie zagraniczne. Gdy zostanę prezydentem, to oni - Niemcy, Ukraińcy, inni – mają się dopasować do naszych interesów, tradycji, kultury, zwyczajów i do naszego języka. Tak to od samego początku powinno wyglądać – mówił kandydat na prezydenta RP z Konfederacji.