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Służby celno-skarbowe zapraszają mieszkańców

 Elbląg, Służby celno-skarbowe zapraszają mieszkańców

18 września Krajowa Administracja Skarbowa woj. warmińsko-mazurskiego będzie w Elblągu obchodzić swoje święto. Na ul. Stary Rynek, przed Ratuszem Staromiejskim odbędzie się z tej okazji uroczysty apel z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Zbigniewa Stawickiego.

W trakcie uroczystości zostaną wręczone medale i awanse a także odbędzie się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Odbędzie się także pokaz interwencji funkcjonariuszy SC-S jak i psów służbowych. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, które zapewnią stoiska KAS jak i służb i instytucji współpracujących z nami.


A moim zdaniem...

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