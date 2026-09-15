Służby celno-skarbowe zapraszają mieszkańców

18 września Krajowa Administracja Skarbowa woj. warmińsko-mazurskiego będzie w Elblągu obchodzić swoje święto. Na ul. Stary Rynek, przed Ratuszem Staromiejskim odbędzie się z tej okazji uroczysty apel z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Zbigniewa Stawickiego.

W trakcie uroczystości zostaną wręczone medale i awanse a także odbędzie się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Odbędzie się także pokaz interwencji funkcjonariuszy SC-S jak i psów służbowych. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, które zapewnią stoiska KAS jak i służb i instytucji współpracujących z nami.

Renata Kostowska, rzecznik prasowy w Referacie Komunikacji Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie