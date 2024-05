Smaczne rabaty na Dzień Mamy. Zamów NaWynos już dziś!

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, przygotowaliśmy dla Was wyjątkową niespodziankę! Od 24 do 26 maja możecie cieszyć się zniżką 10 zł na każde zamówienie w NaWynos, wpisując kod promocyjny "mama24". To doskonały sposób, aby uczcić ten wyjątkowy dzień pysznym jedzeniem i sprawić radość swojej mamie.