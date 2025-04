W niedzielę (20 kwietnia) w Domu Seniora mieszczącym się przy ul. Zamkowej odbyło się śniadanie wielkanocne dla samotnych. W wydarzeniu wzięło udział około siedemdziesiąt osób. Zobacz zdjęcia.

Na pomysł organizacji śniadania dla samotnych w Elblągu wpadli Daria Rudnik i Konrad Żukowski, którzy działają w naszym mieście jako 777 Crew z pomocą Fundacji Wolne Miejsce. Po raz pierwszy wydarzenie to odbyło się w zeszłym roku, wtedy na zaproszenie organizatorów odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu odbyła się także Wigilia dla samotnych, która także cieszyła się sporym zainteresowaniem.

- Tak naprawdę zaczęło się rok temu, kiedy byliśmy koordynatorami w Olsztynie. Tam już prężnie wszystko działało, że stwierdziliśmy żeby zrobić więcej i dalej. Rozpoczęliśmy działania w Elblągu. Początki były ciężkie, bo wiadomo że inicjatywa była nieznana. Pojawiliśmy się u ówczesnego prezydenta i w dziennym domu seniora. Nasza inicjatywa zaraziła innych ludzi. Jesteśmy tu już trzeci raz, a drugi raz na śniadaniu wielkanocnym - mówił Konrad Żukowski.

Daria Rudnik z elbląskiego oddziału Fundacji Wolne Miejsce podkreśliła, że organizowane przez nich spotkania nie jest, jak to niektórzy interpretują, wydarzeniami skierowanym do osób w kryzysie bezdomności. To propozycja dla każdego, kto w czasie świąt czuje się sam. Dziś (20 kwietnia) do Domu Seniora mieszczącym się przy ul. Zamkowej przybyło około siedemdziesiąt osób.

- Na Wielkanoc zapisało się pięćdziesiąt osób, jednak przygotowaliśmy 110 miejsc. Przyszło około siedemdziesiąt osób, są też wolontariusze, koordynatorzy, w sumie około 100 osób. Cieszymy się, że ci ludzie spędzają czas z nami. Dla nas jest to coś pięknego, możemy stworzyć rodzinną atmosferę i mamy nadzieję, że nasi goście to odczuwają z całego serca - dodała Daria Rudnik.

W przygotowaniach wzięło udział około 40 wolontariuszy. Po raz drugi wolontariuszem był Michał Zieliński