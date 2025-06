Smocze łodzie na rzece Elbląg

Swój udział w zawodach zgłosiło 12 drużyn: Schmid Polska, Muzeum Zamkowe w Malborku, HADM Gramatowski, Morster Evo, Urząd Miejski w Elblągu, PKP PLK Kolejarze, Okna Tufe Elbląg, Metale, Rockfin Team, Maag Gear, Szybcy i wściekli oraz No name. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: sport i fun.

- Uczestniczymy czwarty raz w Wyścigu Smoczych Łodzi. Jak nam poszło w tym roku? Najważniejsze, że jesteśmy zadowoleni. Przed zawodami mieliśmy jeden trening. Co prawda nie jest to dużo, jednak nie możemy się też czasowo zgrać do treningów. Zawody to też szansa na integrację dla nas, przyjechali na nie kolejarze nie tylko z Elbląga, ale też z innych miast – mówi Robert Sawicki, jeden z zawodników drużyny „Kolejarzy”.