Weź udział we wrześniowej akcji ZKS Olimpia Elbląg i hurtowni EKO — jeśli wydasz 150 zł na artykuły szkolne lub biurowe w EKO, możesz kupić bilet na mecz ZKS Olimpia Elbląg — Świt Nowy Dwór Mazowiecki (trybuna A2) za 5 zł. Co ważne - kwota zostanie doliczona na paragonie — za wszystko zapłacisz 155 zł, a z paragonem odbierzesz bilet w klubie.

Wrzesień to czas powrotu do szkoły i porządków w biurze - w hurtowni EKO znajdziesz szeroki wybór artykułów szkolnych i biurowych: papier ksero, przybory piśmiennicze (długopisy, ołówki, zakreślacze), materiały plastyczne, tusze i tonery, niszczarki, pieczątki oraz inne wyposażenie dla biura i szkoły. To idealny moment, aby połączyć zakupy potrzebnych rzeczy z dopingowaniem Olimpii.

Jak działa promocja

Kup w hurtowni EKO artykuły szkolne lub biurowe na minimum 150 zł (wartość produktów).

Do paragonu zostanie doliczona opłata za bilet — 5 zł (łącznie do zapłaty: 155 zł).

Z zachowanym paragonem przyjdź do biura klubu i odbierz bilet na trybunę A2.

Ten prosty mechanizm oznacza, że za niewielką dopłatą możesz być na meczu i jednocześnie zaopatrzyć rodzinę lub biuro na początek roku szkolnego.

Dlaczego to ważne - doping i wsparcie

Olimpia Elbląg to największy klub w regionie - wasze wsparcie na trybunach ma realny wpływ na atmosferę, morale drużyny i rozwój klubu. Obecność kibiców pomaga tworzyć wyjątkową atmosferę, pokazuje zawodnikom, że społeczność stoi za nimi, i finansowo wspiera funkcjonowanie klubu. 5 zł za bilet to naprawdę symboliczna kwota — to mała inwestycja, a duża wartość dla zespołu i wspólnoty.

Krótkie info o meczu

Mecz ZKS Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się w sobotę 13.09.2025 o godzinie 16:00. Przyjdź i bądź częścią dopingu!

Kilka słów o EKO i gdzie je znaleźć

Hurtownia EKO w Elblągu specjalizuje się w artykułach papierniczych i biurowych - znajdziesz je przy ul. Malborskiej 53 w Elblągu (szczegóły i godziny na stronach firmowych) – www.eko.elblag.pl

Dla kibiców - łączymy przyjemne z pożytecznym

Olimpia ma fantastycznych kibiców - wierzymy, że ta akcja sprawi im miłą niespodziankę: załatwisz szkolne zakupy i jednocześnie zapewnisz sobie miejsce na A2, by razem dopingować zespół. To prosty sposób, aby połączyć codzienne potrzeby z pomocą dla klubu.

Wszyscy na Olimpię!