Spłonął warsztat samochodowy

W poniedziałek (5 stycznia) przed godziną 7 wybuchł pożar w warsztacie samochodowym w miejscowości Nowe Monasterzysko (gmina Młynary).

Murowany budynek w całości objął ogień. W warsztacie znajdował się jeden samochód, który spłonął doszczętnie. Jak informują służby, ze wstępnych ich ustaleń wynika, że w budynku znajdowała się butla z argonem. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy PSP z Elbląga oraz strażacy ochotnicy z Młynar, Majewa i Kwietnika. W zdarzeniu nie było poszkodowanych.