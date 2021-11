Spotkajmy się na Starym Mieście

Już niedługo Boże Narodzenie. Przed Ratuszem Staromiejskim ponownie rozbłyśnie choinka. Dwa tygodnie przed świętami prezydent zaprasza na Świąteczne Spotkania Elblążan.

Zbliża się grudzień. Grudzień to oczywiście święta Bożego Narodzenia. Co z kolei kojarzy się z choinką. Rozświetlenie elbląskiej choinki odbędzie się 6 grudnia o godzinie 17 przed Ratuszem Staromiejskim. - Odbędzie się w towarzystwie Mikołaja, Śnieżynek, tradycyjnie też przyjadą MotoMikołaje z prezentami - zachęcał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek (30.11).

Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców miasta na Świąteczne Spotkania Elblążan, które odbędą się na Starym Mieście. W programie m. in. koncerty Mariki, Reni Jusis, to w sobotę; w niedzielę wystąpi Paulla z zespołem. Nie zabraknie „tradycyjnych“ punktów programu: świątecznego jarmarku, wspólnego gotowania (w tym roku serwowany będzie bigos) oraz wigilii elblążan.

Program Świątecznych Spotkań Elblążan

11 grudnia:

godz. 11 - 20 - jarmark świąteczny

godz. 11 - wspólne gotowanie

godz. 11 - 20 - zbiórka na rzecz zwierząt

godz. 12 - 17 - koncerty dzieci z Elbląga

godz. 17.30 - koncert Mariki

godz. 19.30 - koncert Reni Jusis

12 grudnia

godz. 11 - 18 - jarmark świąteczny

godz. 11 - 14. 30 - koncerty dzieci z Elbląga

godz. 15.30 - wigilia elblążan

godz. 17.30 - koncert Paulli z zespołem