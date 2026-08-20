Sprawdź elbląskie oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodów osobowych, młodszy monter/monter, pomocnik hydraulika/ montera, monter instalacji klimatyzacyjnych, wulkanizator, operator przenośników taśmowych;

STOLARSKIEJ: operator CNC, operator CNC ( 5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, stolarz, lakiernik meblowy, montażysta mebli, pomocnik lakiernika meblowego, szlifierz meblowy, technolog (produkcja mebli);

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, zbrojarz, konserwator;

SPECJALIŚCI: pracownik socjalny, ksiegowa/księgowy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, psycholog, specjalista ds. BHP, młodszy specjalista w biurze inwestycji, instruktor ds. kulturalno- oświatowych- animator lokalny, kierownik stacji diagnostycznej, organizator społeczności lokalnej, administrator nieruchomości, główny specjalista, inspektor technicznego utrzymania nieruchomości, starszy inspektor ds. BHP, stażysta ( docelowo starszy inspektor ds. BHP);

PEDAGOGICZNEJ: wychowawca, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, konstruktor odzieży, opiekun medyczny, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca/handlowiec;

INNE: kierowca- magazynier, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, monter reklam, magazynier, osoba sprzątająca, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, opiekun/ ka PCK, operator traka taśmowego, pracownik produkcji- pomocnik trakowego, przedstawiciel handlowy;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, konserwator, operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, salowa, operator wtryskarki, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik utrzymania czystości;

Oferty staży dla osób bezrobotnych realizowane z EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU: robotnik do pracy lekkiej

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA - REZERWA FUNDUSZU PRACY

Termin naboru wniosków - od 14.08.2026 r. do 21.08.2026 r.

Druki wniosków o organizację staży są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu,(pok. 104 - I piętro) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Osoby do kontaktu: Adam Marcinkiewicz, tel. 55 237 67 58, Wioletta Sitniewska, tel. 55 237 67 16

WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 50+- REZERWA FUNDUSZU PRACY

Termin naboru wniosków - od 14.08.2026 r. do 21.08.2026 r.

Druki wniosków o organizację staży są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu,(pok. 104 - I piętro) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Osoby do kontaktu: Adam Marcinkiewicz, tel. 55 237 67 58, Wioletta Sitniewska, tel. 55 237 67 16

WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA - REZERWA FUNDUSZU PRACY

Termin naboru wniosków - od 14.08.2026 r. do 21.08.2026 r.

Druki wniosków o organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu, (pok. 8 parter) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Osoba do kontaktu: Anna Kaszyńska, tel. 55 237 67 91

WNIOSKÓW NA PRACE INTERWENCYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ -REZERWA FUNDUSZU PRACY

Termin naboru wniosków - od 14.08.2026 r. do 21.08.2026 r.

Druki wniosków o organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu, (pok. 8 parter) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Osoba do kontaktu: Anna Kaszyńska, tel. 55 237 67 91