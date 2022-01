Sprawdź, kto wygrał w konkursie Fotki Miesiąca

Uczestnicy Fotki Miesiąca cały rok polują z aparatem na najlepsze ujęcia. Niestraszne im deszcze ulewne i trzaskające mrozy. Wstają ze słońcem, a idą spać aleją gwiazd. Dzięki ich poświęceniu i talentowi powstaje nasz niezwykły kalendarz. Dzisiaj wyróżniamy autora najpopularniejszego zdjęcia w kalendarzu na 2022 rok i Czytelników, którzy napisali najciekawsze uzasadnienia swojego wyboru.

Wszystkie zdjęcia są super, ale to Czytelnicy portElu wybrali te, które podoba im się najbardziej. Najwięcej, bo aż 22,9% głosów, zebrało zdjęcie numer 1, przedstawiające muszlę koncertową w Bażantarni z lotu ptaka. Autor tej fotki otrzyma od nas 250 zł.

Czytelnicy, przesyłając nam swoje uzasadnienia wyboru fotek, wykazali się sporo inwencją. Niektórzy podeszli do zadania dość sentymentalnie, inni na luzie, a jeszcze inni całkiem poetycko...

"Chyba serce, Wam nie pęknie, ale...

na pierwszej fotce, jest przepięknie.

Sceneria cudowna, wręcz bajkowa,

i wśród drzew, muszla koncertowa.

Zdjęcie całą paletę barw zawiera,

aż oglądającemu dech zapiera.

Do świata marzeń, ten widok przenosi,

budzi wspomnienia, na duchu podnosi.

Muszla koncertowa i kolor jesieni,

wszystko w mojej wyobraźni zmieni.

Słyszę melodie wiatru i taniec liści,

koncerty na scenie i żadnej zawiści.

Od rzeczywistości, się oderwałam,

i łagodnym okiem, na świat spojrzałam.

Tak, to jest nasza MAŁA OJCZYZNA,

każdy, kto żyje w Elblągu, to przyzna.

Wszystkich w redakcji serdecznie pozdrawiam,

mojego uzasadnienia się nie obawiam."

To odpowiedź Pani Krystyny. W imieniu redakcji dziękujemy za pozdrowienia i gratulujemy wygranej!

Fotka nr 8 również cieszyła się niemałą popularnością. - Podoba mi się ona najbardziej, gdyż w świetnym ujęciu przedstawia naszą katedrę. Jest to symbol miasta, który kojarzy mi się z domem. Zawsze gdy wracam z trasy i widzę jej szczyt czuję jakieś ciepło w sercu. Widoczna jest i w dzień i w nocy dzięki oświetleniu na szczycie. Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej – uzasadnia pani Małgorzata. Czy Wy również darzycie elbląską katedrę takim sentymentem?

- Wybrałam zdjęcie nr 9, ponieważ jest dla mnie inspiracją na przeżywanie każdego dnia. Właśnie tak się czuję, jakbym szła takim drewnianym mostem, pośród zielonych pędów kukurydzy, a nade mną płaszcz kłębiastych chmur. To zdjęcie urzekło mnie i obudziło we mnie burzę sentymentu i wrażliwości. Czuję, że to właśnie ja idę tym mostkiem, czasami mam ochotę przystać i usiąść, czasami cofam się, ale najważniejsze, że wciąż jestem na swojej drodze, a barwy obok i nade mną- dodają mi sił i wiary, że idę w dobrym kierunku. Co mnie czeka na końcu tej drogi? Czy koniec drogi będzie? Czy tam dotrę? Czy starczy mi wytrwałości? Tego nie wiem, ale wiem, że idę, patrzę na ruchy chmur i nawet jak nie jest to dziarski krok, ja wciąż idę, do przodu... – pisze Pani Sylwia.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi, jednak możemy nagrodzić tylko 5 uczestników. Voucher w wysokości 50 zł do serwisu Na Wynos za najciekawsze uzasadnienia wygrywają Krystyna Jasińska, Sylwia Lipnicka-Gajownik, Ewa Preuss, Małgorzata Gosmich oraz Julia Bielańska. Gratulujemy!