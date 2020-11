Średniowieczny zabytek w remoncie

Trwa remont średniowiecznych, obronnych murów w Pasłęku. Prace prowadzi firma z Gronowa Górnego, która wygrała przetarg na tę inwestycję, rozpisany po odstąpieniu przez gminę Pasłęk od umowy z poprzednim wykonawcą. Zdaniem władz Pasłęka dokonał on wielu zaniedbań podczas renowacji tego zabytku. Remont jest prowadzony etapami. Jako pierwszy odnawiany jest odcinek murów od Bramy Kamiennej do szkoły łacińskiej (364 m). Zobacz zdjęcia.

- Łącznie zakres zadania obejmuje między innymi: usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i wcześniejszych punktowych „napraw" z użyciem cementu, naprawę i odbudowę korony murów oraz wprowadzenie izolacji wodochronnej, uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru, wzmocnienie niektórych odcinków murów mikropalami kotwiącymi, wzmocnienie odcinków fundamentów - czytamy w sesyjnym sprawozdaniu burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego.

Do końca października m.in. usunięto już w stu procentach spoiny we fragmentach muru kamiennego oraz część spoin we fragmentach muru ceglanego (35 proc.), wykonano wykop fundamentów muru (90 proc.) i wzmocniono jego fundamenty (25 proc.).

W kolejnych etapach będą remontowane odcinki od szkoły łacińskiej do Bramy Młyńskiej (356 m) oraz od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej (284 m). Łącznie wyremontowanych zostanie prawie 970 metrów tego zabytku.

Remont średniowiecznej fortyfikacji miejskiej to efekt kilkuletnich starań władz Pasłęka o pieniądze na ten cel. Ostatecznie ratunkiem dla niszczejącego zabytku okazała się 8,5-milionowa dotacja, którą Pasłęk otrzymał od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prawie 4,4 mln zł do remontu dołożyła także gmina Pasłęk. Mury obronne Pasłęka wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Niewiele miast może pochwalić się takim zabytkiem. Do dzisiaj fortyfikacje zachowały się na znacznej długości obwodu, liczą około 1200 metrów. Mury kilkakrotnie na przestrzeni wieków przebudowywano. W XVII wieku fortyfikacje wzmocniono zewnętrznymi ziemnymi bastionami. Około XVIII w., z uwagi na rozwój broni palnej, mury straciły znaczenie i rozpoczęto ich rozbiórkę, traktując je często jako łatwo dostępne źródło budulca. Właśnie w ten sposób, około 1830 r. całkowicie rozebrano Bramę Garncarską oraz górne partie Bramy Młyńskiej. Wkomponowane w miejskie fortyfikacje baszty otwarte sprzyjały w XVIII i XIX wieku wznoszeniu na murach budynków mieszkalnych, z których część przetrwała do dzisiaj. Linia murów biegnie po obwodzie nieregularnego wieloboku. Górne - licowe partie miejskich fortyfikacji - zostały zbudowane z cegły w wątku wendyjskim, natomiast partie fundamentowe - z powszechnie dostępnych granitowych kamieni.

14 października 2022 roku - wówczas zakończyć się ma ostatni etap remontu pasłęckich murów.