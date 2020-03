Środki ostrożności w ZUS-ie

fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl Reklama

W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi w ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. To dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.

Informujemy też, że w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15. Jednocześnie zachęcamy Państwa do: - składania dokumentów do przeznaczonych w tym celu skrzynek znajdujących się w siedzibie ZUS (większą ilość dokumentów prosimy włożyć do udostępnionych kopert; podanie numeru telefonu kontaktowego może przyspieszyć załatwienie sprawy). - do kontaktu przez PUE oraz COT 22 560 16 00 Ponadto informujemy, że: - Wszystkie wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl - Zaświadczenia na złożone przez Państwa wnioski prześlemy pocztą. Prosimy o wyrozumiałość, nasze działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego