Strajk kolejarzy odwołany

Zaplanowany na 16 maja strajk pracowników Polregio nie odbędzie się - podało biuro prasowe tej spółki. Pociągi przewoźnika kursują normalnie. Na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko – mazurskim.

13 maja w siedzibie spółki Polregio podpisane zostało porozumienie między związkami zawodowymi skupiającymi kolejarzy a Zarządem Polregio, dotyczące wdrożenia podwyżek dla pracowników. Zgodnie z treścią porozumienia wszyscy pracownicy wynagradzani według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w spółce otrzymają podwyżkę w wysokości 400 zł wliczoną do wynagrodzenia zasadniczego z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. oraz 300 zł od 1 stycznia 2023 r. - informuje spółka Polregio.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez zarząd spółki, spełnienie warunku wypłaty 400 zł podwyżki zawiesza spór zbiorowy w spółce do 10 lutego przyszłego roku. Z kolei podwyżka wynagrodzeń w wysokości 300 zł od 1 stycznia 2023 r. będzie przedmiotem aneksów do umów PSC uzgadnianych z Urzędami Marszałkowskimi na 2023 rok. W porozumieniu zapisano, że proces ten ma zakończyć się do 10 lutego przyszłego roku. Na 13 maja br. na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę Marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko – mazurskim, a dwa województwa wyraziły częściową zgodę na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń pracowników Polregio.

Samorządowcy z Warmii i Mazur wydali specjalny komunikat na ten temat. Zarząd województwa przypomniał, że w listopadzie 2020 roku podpisał z Polregio umowę regulującą współpracę w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa. Umowa została zawarta na okres 6 lat, a jej wartość to ponad 414 mln zł.

- Województwo ze swojego budżetu w 2022 roku przeznaczy na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł. Jest to wzrost do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, samorząd zrekompensuje różnicę wynikającą ze wzrostu kosztów niezależnych od Spółki w 5 kategoriach. W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromne wyzwanie finansowe dla budżetu województwa. Za koszty zależne, w tym wynagrodzenia, odpowiada Spółka Polregio S.A., która na etapie negocjacji warunków umowy dokonała ich rzetelnej kalkulacji, jednocześnie przyjmując na siebie ryzyko związane z ich wzrostem. W obliczu planowanego na dzień 16 maja 2022 r. strajku generalnego w Spółce Polregio S.A., będącego wynikiem żądań płacowych Strony Społecznej, który może doprowadzić do odwołania znacznej liczby pociągów w naszym regionie, zarząd województwa podjął dialog z Zarządem Spółki Polregio w obszarach zobowiązań wynikających z zawartej umowy, za których realizację otrzymuje ustalone wieloletnią umową wynagrodzenie od samorządu województwa - czytamy w komunikacie wydanym przez zarząd województwa warmińsko- mazurskiego.