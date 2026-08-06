Regionalne starcie na przełamanie

Nowy sezon dopiero rozkłada karty, ale po pierwszym rozdaniu ani w Elblągu, ani w Lidzbarku Warmińskim nie było powodów do zadowolenia. Oba zespoły rozpoczęły rozgrywki od porażek, dlatego piątkowy mecz zapowiada się na starcie dwóch zranionych przedstawicieli Warmii i Mazur. Być może właśnie tego wieczoru jedna z drużyn sięgnie po pierwszy komplet punktów.

Lidzbarska przebudowa

Roczny pobyt w IV lidze okazał się dla Polonii Lidzbark Warmiński jedynie epizodem. Zespół Piotra Jacka szybko odzyskał miejsce w III lidze, a letnie okno transferowe przyniosło spore zmiany kadrowe. Największym zaskoczeniem było zapewne odejście Cezarego Sobolewskiego, najlepszego strzelca poprzedniego sezonu. Po czterech latach spędzonych w Lidzbarku Warmińskim i dwóch wywalczonych awansach, przeniósł się do Tęczy Biskupiec, tłumacząc decyzję obowiązkami zawodowymi i brakiem możliwości pogodzenia gry w III lidze z pracą. Z klubem pożegnali się także Wojciech Dziemidowicz, Yan Senkevich (były zawodnik Olimpii), Kacper Kmiołek, Krystian Oleszko oraz Marian Kuc. W ich miejsce sprowadzono dziewięciu nowych zawodników.

Niewątpliwie najgłośniejszym transferem było sprowadzenie kapitana Stomilu Olsztyn Karola Żwira. Kadrę zasilili również Dominik Romanowski i Aleksander Matuć z Mamr Giżycko, bramkarz Adrian Olszewski z ŁKS Łomża, Pawło Bereziański z Wigier Suwałki, Jakub Stawski z Elany Toruń, Mateusz Wołoszyn z KP Starogard Gdański, Jakub Kwaśniewski ze Startu Nidzica oraz Aleksander Bałut z SKS Poznań 13. W kadrze Polonii pozostali natomiast zawodnicy z przeszłością w Olimpii Elbląg: napastnik Mateusz Kuzimski (19 meczów, 4 bramki), pomocnik Klaudiusz Krasa (82 mecze) oraz obrońca Rafał Maciążek (62 mecze).

Dwie porażki na otwarcie

Inauguracja sezonu nie ułożyła się po myśli Olimpii. Porażka z rezerwami Wisły Płock pozostawiła niedosyt, zwłaszcza że prowadzenie nie przełożyło się na zdobycz punktową. O końcowym wyniku zadecydowały błędy przy stałych fragmentach gry. W pomeczowych wypowiedziach nie brakowało rozczarowania rezultatem, ale również świadomości, że zespół wciąż znajduje się na etapie budowy i potrzebuje czasu na pełne zgranie. Piątkowe spotkanie będzie okazją do rehabilitacji, jednak z podobnym nastawieniem do Elbląga przyjedzie także Polonia Lidzbark Warmiński. Beniaminek również rozpoczął sezon od porażki 1:2, ulegając na własnym stadionie Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki.

Dawne emocje

Pierwsze ligowe spotkanie obu zespołów rozegrano 21 października 2000 roku w Elblągu. Polonia Lidzbark Warmiński wygrała 2:1, przerywając serię 27 domowych meczów Olimpii bez porażki. Spotkanie obfitowało w kontrowersje. Dużo dyskusji wywołał podyktowany dla gości rzut karny:

- Z naszej ławki nie było widać zagrania faul. Nawet goście się nie domagali rzutu karnego, to też o czymś świadczy - mówił ówczesny trener elblążan Stanisław Fijarczyk. Później gospodarze domagali się jedenastki po ewidentnym zagraniu piłki ręką. – Po meczu, w drodze do szatni został zaatakowany sędzia przez rozsierdzonych kibiców. - Przyznaj się, ile wziąłeś - krzyczeli, popychając go - czytamy w artykule Arkadiusza Kolperta z "Gazety Wyborczej Olsztyn".

Rewanż w Lidzbarku Warmińskim miał zupełnie inny przebieg. 14 czerwca 2001 roku Olimpia wygrała 2:1 po golach Rafała Lepki i Piotra Augustynowicza. Gospodarze zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem, a trzy punkty zdobyte na boisku lidera zapewniły wówczas elblążanom utrzymanie w IV lidze.

21.10.2000 r. - Olimpia - Polonia Lidzbark Warmiński 1:2 (Wiercioch)

14.06.2001 r. - Polonia Lidzbark Warmiński - Olimpia 1:2 (Lepka, Augustynowicz)

Olimpia i Polonia Lidzbark Warmiński w ostatnich latach mierzyły się głównie w meczach kontrolnych. Lipcowego spotkania nie należy jednak traktować jako zapowiedzi piątkowej rywalizacji. Elblążanie wygrali 2:0, ale obaj szkoleniowcy bardziej ukrywali niż odkrywali swoje pomysły. Jak przyznał Karol Przybyła, zespoły „trochę się szachowały”, nie wszystkie karty zostały odsłonięte. Jak będzie tym razem?

Olimpia Elbląg - Polonia Lidzbark Warmiński w piątek, 7 sierpnia, godz. 17, stadion przy ul. Skrzydlatej 1A. Transmisja meczu w systemie PPV na rcslive.pl

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