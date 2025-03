Strażak nagrodzony za uratowanie życia

Młodszy aspirant Paweł Marczak, strażak Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, pełniący na co dzień służbę w Pasłęku, został wyróżniony w ósmej edycji nagrody Animus Fortis (Mężny Duch).

W czwartek na terenie Miedzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbył się X Kongres Wyzwań Zdrowotnych HCC 2025, w czasie którego dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego gen. broni prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak wręczył laureatom ósmej edycji nagrody Animus Fortis (Mężny Duch) 2024 Statuetki i Dyplomy Honorowe.

Nagroda Animus Fortis (Mężny Duch) ustanowiona została przez drektora WIM-PIB ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Kapituła Nagrody Animus Fortis przyznała Dyplom Honorowy w kategorii indywidualnej mł. asp. Pawłowi Marczakowi - strażakowi KM PSP w Elblągu, pełniącemu służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Pasłęku.

Paweł Marczak w bezpośredni sposób przyczynił się do uratowania życia 46-letniej kobiecie, poszkodowanej w wypadku . Ewakuował ranną kobietę z rozbitego samochodu, a następnie udzielił jej niezbędnej pomocy medycznej, skupiając się głównie na zatamowaniu silnego krwotoku z przedramienia. Gdyby nie postawa mł. asp. Marczaka u poszkodowanej mogłoby dojść do zatrzymania krążenia lub do rozwinięcia pełnoobjawowego wstrząsu hipowolemicznego z powodu masywnego krwotoku.