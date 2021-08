Studenci medycyny nie dostaną stypendiów od miasta?

Wojewoda warmińsko – mazurski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z 24 czerwca, która dawała możliwość władzom miasta przyznawania studentom medycyny stypendiów, jeśli wybiorą oni Szpital Miejski w Elblągu lub Wojewódzki Szpital Zespolony jako miejsce swojej rezydentury – poinformował w czwartek (19.08) Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

- Jakie jest uzasadnienie tego unieważnienia? Najogólniej mówiąc takie, że nie można przyznawać stypendium motywując to przyszłą pracą w szpitalu. Samorząd zdaniem wojewody nie ma takich kompetencji prawnych. Rozważymy podanie tego unieważnienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Ta decyzja wojewody nie jest dla nas do końca zrozumiała, ponieważ co najmniej kilkanaście samorządów ma takie uchwały i nie zostały one unieważnione przez wojewodów– mówił Michał Missan.

- Jestem tym zdziwiony, bo to stypendium jest przecież kwestią dania możliwości, a nie przymusu pracy - dodał prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Zdaniem Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego w Elblągu, program stypendiów miejskich cieszyłby się zainteresowaniem studentów. - Mieliśmy już jedną chętną osobę, która chciała skorzystać ze stypendium i podjąć po ukończeniu studiów pracę w naszym szpitalu – mówił dyrektor Gorbaczewski.

Przypomnijmy. Władze miasta chciały przyznawać stypendia studentom ostatnich lat kierunków lekarskich, którzy wybiorą Szpital Miejski w Elblągu lub Wojewódzki Szpital Zespolony na miejsce swojej rezydentury. Decyzję w tej sprawie Rada Miejska podjęła na sesji 24 czerwca.

„Jednym z zasadniczych elementów systemu ochrony zdrowia są zasoby kadrowe. W celu zwiększenia liczby lekarzy specjalistów zatrudnionych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu, zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych, a przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom Elbląga, konieczne jest podjęcie działań zachęcających studentów kształcących się na kierunkach lekarskich, do podjęcia zatrudnienia w elbląskim Szpitalu Miejskim” - czytamy m.in. w tej uchwale.

Stypendium miało wynosić 2 tys. złotych brutto miesięcznie, miał je przyznawać prezydent. Kto mógł się o nie ubiegać? Studenci V i VI roku studiów na kierunku lekarskim, którzy „po ukończeniu studiów i stażu lekarskiego podejmą zatrudnienie w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, w celu odbycia szkolenia rezydenckiego, na okres nie krótszy niż 4,5 roku, w ciągu 3 miesięcy od ukończenia stażu lekarskiego”.

Kandydaci do stypendium musieli mieć średnią ocen co najmniej 3,5. Mieli je otrzymywać przez 9 (V rok) lub 18 miesięcy (VI rok).

„Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione potrzebą zabezpieczenia i pozyskania kadry lekarskiej w najbliższych i kolejnych latach w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu, co będzie w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta” - czytamy jeszcze w uzasadnieniu projektu uchwały.

Analogiczne uchwały podjęło 11 samorządów, nie zostały one unieważnione przez wojewodów.