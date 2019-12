Sylwester w Elblągu - co będzie się działo?

Elbląska Noc Sylwestrowa odbędzie się na placu przy katedrze św. Mikołaja. Imprezę na scenie poprowadzi Łukasz Gesek z zespołem, o północy nastąpi przywitanie nowego roku oraz pokaz animacji laserowej.

Program imprezy:



22:00 – Start imprezy, przywitanie publiczności

22:05 – Zabawa przy muzyce mechanicznej z DJ 22.15 - konkursy z nagrodami

22:45 – Koncert zespołu Gesek, od 23.30 - zabawa z DJ c.d.

23:57 – Życzenia Noworoczne Prezydenta Elbląga dla mieszkańców

23:59 – Odliczanie czasu do północy

00:00 – Przywitanie Nowego Roku i pokaz animacji laserowej

00:15 - Koncert Maja Kadłubowska & Tomasz Hoffman

00.40 rozstrzygnięcie konkursu "Butelkomania"

00:50 – Zabawa przy muzyce mechanicznej z DJ c.d.

01:00 – Zakończenie imprezy

Butelkomania! - konkurs z nagrodami! Zachęcamy do selektywnej zbiórki szkła. Podczas trwania imprezy wrzucamy puste butelki do specjalnego pojemnika, wypełniamy kupon i umieszczamy go w urnie. Dla zwycięzcy nagroda rzeczowa!