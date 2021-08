Szczep się przeciw COVID w aptece

Osoby chętne do szczepienia przeciwko COVID 19 mogą to zrobić także w aptece przy ul. Gwiezdnej 23 w Elblągu. Jako jedyna w naszym mieście zorganizowała ona punkt szczepień.

Tylko cztery apteki z Warmii i Mazur zgłosiły się do realizowania szczepień przeciwko COVID-19. Jedną z nich jest elbląska Apteka Dr. Max przy ul. Gwiezdnej 23. Szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson wykonują tutaj dwie panie farmaceutki - Szczepimy od 24 lipca. Terminy możemy tak dostosować, aby każdy znalazł dogodny dla siebie. Szczepimy również w soboty, a sądzę, że ten właśnie dzień jest wygodny dla osób, które w tygodniu pracują lub muszą na szczepienie dojechać z innych miejscowości - mówi mgr farm. Katarzyna Borkowska, kierownik apteki.

Przypomnijmy, na szczepienie, również te w aptece, możemy zarejestrować się przez infolinię 989, online na pacjent.gov.pl, przez sms na numer 880 333 333 wysyłając wiadomość o treści „SzczepimySie” oraz w punkcie szczepień (telefonicznie lub osobiście). Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie.

- Ze szczepienia w naszej aptece korzysta każdego dnia średnio 30 osób. Część z nich rejestruje się przez infolinię, inni po prostu wchodzą do apteki i pytają o możliwość zaszczepienia – mówi mgr farm. Katarzyna Borkowska.

Obie panie farmaceutki, które szczepią w tym punkcie przeciwko COVID 19 mają wymagane certyfikaty, które upoważniają do kwalifikacji. - Obecnie procedura kwalifikacji jest uproszczona i mogą ją wykonywać magistrowie farmacji bez udziału lekarza. Procedura jest identyczna, jak w innych punktach szczepień: kwalifikujemy na podstawie wypełnionej ankiety i rozmowy z pacjentem. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to kierujemy wówczas taką osobę do lekarza. Dlaczego zdecydowałyśmy się na utworzenie punktu szczepień? Po pierwsze jest to bardzo potrzebne. Myślę, że wszystkim nam zależy, abyśmy jak najszybciej z tym wirusem się uporali i wrócili do normalnego życia. Zaangażowałyśmy się w to, bo jako farmaceuci chcemy wyjść naprzeciw ludziom. To też jest nasza rola. Chcemy się dzielić z ludźmi umiejętnościami i wiedzą. W kilku krajach Europy zachodniej farmaceuci szczepią w aptekach przeciw grypie, a także żółtaczce. Myślę, że szczepienie w aptece ma także jeszcze jeden atut: jest tu bardziej kameralnie, niż w przychodni – mówi mgr farm. Katarzyna Borkowska.