Szukają nowej firmy, która wyremontuje zabytkowe mury

Władze Pasłęka szukają nowej firmy, która wyremontuje zabytkowe, średniowieczne mury. Kolejny przetarg na tę inwestycję rozpisano po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą, który dokonał zdaniem gminy wielu zaniedbań, a sprawą zajęła się prokuratura.

Władze Pasłęka nie rezygnują z remontu zabytkowych murów miejskich. Ogłosiły właśnie przetarg na tę inwestycję, firmy mogą składać oferty do 25 marca. W ubiegłym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku poświęcona remontowi zabytku, ponieważ aby rozpisać nowy przetarg niezbędne były zmiany w budżecie.

Przypomnijmy, że gmina Pasłęk już w listopadzie ubiegłego roku odstąpiła od umowy z firmą, która remontowała zabytek i złożyła zawiadomienie do prokuratury „w sprawie nieumyślnego spowodowania uszkodzenia murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską".

- Usuwanie spoin poprzez uderzenie młotkiem, co skutkowało wyłamaniem krawędzi średniowiecznych cegieł, rozebranie w górnych partiach baszty średniowiecznej muru i wtórnego wypełnienia otworu okiennego, usunięcia cegieł tzw. "zedrówek”, z których była wykonana dekoracja muru oraz narażenie muru na ujemne działanie czynników atmosferycznych w związku z rozbiórką korony muru, bez odtworzenia na bieżąco rozebranych fragmentów i brakiem odpowiedniego zabezpieczenia. To skutkuje zagrożeniem przedostania się do wnętrza muru wody, powodującą jego delaminację i ostateczne zniszczenie zabytku – wylicza zaniedbania Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka.

Sprawą remontu pasłęckich murów zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Elblągu, opinię w tej sprawie sporządził już biegły z zakresu budownictwa.

- Wynika z niej, że są pewne nieprawidłowości w zakresie prowadzenia prac budowlanych. Konieczne jednak w tej sprawie jest zabezpieczenie innych dokumentów oraz przesłuchanie świadków, jednak ono przynajmniej do końca marca, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w kraju, nie jest możliwe. Oczywiście postępowanie w tej sprawie będzie nadal prowadzone – mówi Grażyna Jewusiak, prokurator rejonowy w Elblągu.

Remont średniowiecznej fortyfikacji miejskiej to efekt kilkuletnich starań władz Pasłęka o pieniądze na ten cel. Ostatecznie ratunkiem dla niszczejącego zabytku okazała się 8,5-milionowa dotacja, którą Pasłęk otrzymał rok temu od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prawie 4,4 mln zł do remontu dołożyła także gmina Pasłęk. Mury obronne Pasłęka wybudowano w pierwszej połowie XIV wieku. Niewiele miast może pochwalić się takim zabytkiem. Do dzisiaj fortyfikacje zachowały się na znacznej długości obwodu, liczą około 1200 metrów.

Zgodnie z harmonogramem nowego przetargu prace przy remoncie zabytku miałby się zakończyć w październiku 2022 roku.