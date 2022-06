Tajemnicza kontrola, tajemnicze odwołanie dyrektora

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę w braniewskim urzędzie miasta, która dotyczy termomodernizacji szkoły podstawowej nr 6 i byłego gimnazjum nr 1. CBA o szczegółach kontroli nie chce informować, a tymczasem ze stanowiska został zwolniony nagle dyrektor szkoły...

„Postępowanie obejmuje sprawdzenie procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielenia w 2019 r. zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie'' w ramach projektu pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa'' – informuje w swoim piśmie do naszej redakcji Wydział Komunikacji Społecznej CBA. Nikt pod informacją się nie podpisał.

Kontrolujący badają proces ubiegania się przez samorząd wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz przebieg przetargu na wykonawcę inwestycji, która kosztowała prawie 15 mln złotych (dofinansowanie unijne to 8,1 mln zł). Kontrola CBA miała zakończyć się w maju, ale nadal trwa.

Burmistrz: To rutynowa kontrola

Czy nagła kontrola miałaby więc oznaczać jakieś podejrzenia o przestępstwo? Zapytanie w tej kwestii wystosowaliśmy do burmistrza Braniewa Tomasza Sielickiego. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że kontrola CBA to rzecz rutynowa.

- W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o czynnościach kontrolnych, dotyczących prawidłowości realizowanych projektów przez Gminę Miasta Braniewa. Informuję, iż zarówno sama Gmina jak i podległe jej spółki miejskie w ostatnich 3 latach pozyskały zewnętrzne dofinansowanie dla różnych projektów przekraczające kwotę 40 mln zł. Pozwala to na realizację wielu zadań związanych z budową, modernizacją czy remontem lokalnej infrastruktury. Część z nich jest już zrealizowana część zaś wchodzi w proces inwestycyjny – napisał do nas w odpowiedzi burmistrz Sielicki. - Przedmiotowe dofinansowania przekazywane są w oparciu o zawarte wcześniej umowy. W ramach niemal każdej z nich, z racji wydatkowania środków publicznych czy unijnych znajdują się zapisy dotyczące obowiązku poddawania się kontrolom lub audytom w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Mogą one być przeprowadzane przez Instytucję Zarządzającą, Audytową oraz inne podmioty uprawnione do kontroli. Przeprowadzenie przedmiotowych kontroli ma na celu potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu, ocenę osiągnięcia określonych założeń projektowych a ich przeprowadzanie jest obowiązkiem ww. instytucji. Jest to standardowa procedura w projektach współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne. Czynności kontrolne składają się z wielu elementów a do jej ostatecznego zakończenia prowadzi czasami długa droga. Po ostatecznym zakończeniu powyższego procesu zostaniecie Państwo poinformowani o ich wynikach.

Burmistrz zwolnił, tłumaczy sekretarz

Co ciekawe, w listopadzie 2021 roku dyrektor szkoły, której dotyczy kontrola, został przez burmistrza odwołany. Dlaczego? Dopytaliśmy burmistrza, odpowiedzi tym razem udzieliła na sekretarz miasta Anna Weryk.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie został odwołany ze stanowiska na podstawie Zarządzenia Nr 170/2002r. Burmistrza Miasta Braniewa z 19 listopada 2021r. Załącznik do zarządzenia zawiera szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i z uwagi na prawo do prywatności osoby fizycznej nie podlega ujawnieniu.

W świetle art. 66 ust. 2 u.p.o. w przypadkach szczególnie uzasadnionych organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Przesłanki stanowiące powód odwołania dyrektora szkoły zostały zaopiniowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie – napisała pani sekretarz.

Warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki nie informuje o tym, co zawierała opinia. Przyznał jedynie, że „powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły lub placówki oraz wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy stosunku do niego, należy do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę”.

Co ciekawe, do inwestycji w szkole nie miała uwag Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontroluje finanse gminy. Z pisma Bogdana Gabera, wiceprezesa RIO wynika, że kontrola w braniewskim magistracie została przeprowadzona, wytknięto nawet urzędnikom z Braniewa wiele drobnych niedociągnięć formalnych, ale żaden z zarzutów nie dotyczył inwestycji w szkole podstawowej nr 6.

Znów więc zwróciliśmy się o bardziej szczegółowe wyjaśnienie sprawy do burmistrza Braniewa. Dlaczego dyrektor stracił stanowisko nagle i bez zachowania terminu wypowiedzenia? Ponownie odpisała nam pani sekretarz miasta. - Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy u.p.o. stanowi instytucję wyjątkową, gdyż warunkowane jest zrealizowaniem przypadków szczególnie uzasadnionych. Wystąpić muszą zatem zdarzenia nadzwyczajne, destabilizujące funkcjonowanie szkoły i wywołujące konieczność natychmiastowego odsunięcia dyrektora od kierowania szkołą, ponieważ dalsze sprawowanie przez niego tej funkcji godziłoby w interes publiczny (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 3346/15). W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie pojęcie "szczególnie uzasadnionych przypadków" rozumiane jest wąsko i oznacza sytuacje, w których nie jest możliwe spełnienie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, a konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności zachodzi ze względu na zagrożenie interesu publicznego. Naruszenia obowiązujących przepisów prawa związane z działaniami i zaniechaniami dyrektora Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi w Braniewie były na tyle istotne, że nie pozwalały na dalsze wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków kierowniczych – czytamy w piśmie pani sekretarz. - W zakresie odwołania ze stanowiska Stronie przysługiwało w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zarządzenia, prawo wystąpienia z powództwem do sądu (...). Dyrektor nie skorzystał z przysługującego mu prawa i nie wystąpił z powództwem.

Dyrektor milczy

Czyli wreszcie nieco konkretniej. Odwołanie dyrektora w trakcie kadencji musi być poprzedzone konsultacją z kuratorem, o czym pan kurator w swoim piśmie nie wspomniał. Dyrektor nie odwołał się od decyzji, czyżby uznał swoją winę? Na dodatek kontrola z ramienia CBA to nie jest coś rutynowego. Mówi o tym statut tego organu. Materia tych czynności nie jest też chyba zbyt prosta, bo działania CBA zostały przedłużone do 16 sierpnia, o czym zostaliśmy poinformowani oddzielnym pismem. Warto też zaznaczyć, że wszelkie inwestycje w braniewskich placówkach oświatowych są prowadzone bezpośrednio przez organ prowadzący, czyli Urząd Miasta. Teoretycznie dyrektor nie ma z tym nic wspólnego.

W trakcie zbieranie materiałów do tej publikacji autor wielokrotnie próbował skontaktować się z byłym już dyrektorem. Jego telefon jednak milczał. O ostatecznych wynikach działań tak CBA jak i innych organów niewątpliwie Czytelników poinformujemy.