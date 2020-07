Co się zmienia we Fromborku

Dziś (8 lipca) mija dokładnie 710 lat od chwili, gdy bp Eberhard z Nysy nadał prawa miejskie Fromborkowi. W minioną niedzielę pisaliśmy o uroczystych obchodach tego jubileuszu, dziś kilka słów poświęcamy temu, jak rozwija się to miasto pod względem turystycznym. Z niektórych nowości turyści i mieszkańcy będą mogli skorzystać już w te wakacje. Zobacz więcej zdjęć.

O tym, co na Wzgórzu Katedralnym...

Wzgórze niewątpliwie stanowi najbardziej charakterystyczny punkt miasta. Obecnie remontowany jest dach katedry, cały czas są też prowadzone prace remontowo-konserwacyjne, dotyczące m. in. zewnętrznych elewacji świątyni, prezbiterium, witraży i dwóch zakrystii, a także dziedzińca wzgórza razem z wjazdem. Podczas prowadzonych od 2018 r. prac dokonano tam interesujących odkryć archeologicznych, związanych z trzema pochówkami ludzi w tym miejscu, średniowieczną i nowożytną ceramiką czy obiektami architektonicznymi. Warto też wspomnieć o katedralnym skarbcu, który ma wkrótce zostać udostępniony do zwiedzania.

Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika, podkreśla, że choć inwestycja związana ze Wzgórzem Katedralnym jest realizowana przez archidiecezję warmińską, prowadzone obecnie prace dotyczą również samego muzeum.

- W Pałacu Biskupim, czyli w obiekcie, gdzie mamy nasze główne wystawy, jest już na ukończeniu winda, powstaną też platformy dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy nas także całe zagospodarowanie wzgórza, nie tylko jeśli chodzi o estetyzację, ale także o nowe rozłożenie sieci instalacyjnych i uporządkowanie całości – mówi. - Przez lata nie do końca skoordynowanych działań pojawił się tam bałagan, jak zresztą na każdym takim obszarze, teraz jest okazja, by to wszystko uporządkować. Jako muzeum chcemy też rozpocząć własne inwestycje – podkreśla dyrektor muzeum. - Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wyremontować dach na jednym z naszych obiektów. W Szpitalu św. Ducha, czyli w naszym dziale historii medycyny, również planujemy inwestycje. Ufam, że jest to początek większej inwestycyjnej inicjatywy, która doprowadzi do tego, że w 2023 r. będziemy mogli pokazać muzeum w całkiem innej odsłonie – zaznacza. - Bardzo ważnym elementem tych działań jest Wieża Kopernika, póki co opuszczona ze względu na stan techniczny. Chcemy, żeby w 2023 r. ona także została otwarta i zawierała nowe wystawy poświęcone Kopernikowi.

- Realizujemy projekt unijny polegający na konserwacji Wzgórza Katedralnego, jego odwodnienia, zabezpieczenia katedry, witraży... – wymienia ks. Jacek Wojtkowski, kanonik warmiński i proboszcz parafii we Fromborku. - Jest to więc projekt bardzo kompleksowy, szeroko zakrojony. Te prace potrwają do końca roku. Pojawią się również nowe przestrzenie dostępne dla turystów, chodzi przede wszystkim o pokazanie poddasza katedry, gdzie jest oryginalna rzeźba dachowa z XV i XVI w., zostanie też otwarty skarbiec fromborski. To przestrzeń, gdzie do II wojny światowej przechowywano najcenniejsze przedmioty związane z kultem Eucharystii – podkreśla duchowny. - Jestem przekonany, że skarbiec wróci do Fromborka, do swojego miejsca, po tułaczce trwającej od czasów ostatniej wojny.

Ks. Wojtkowski zaznacza, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na przebieg prac.

… i o tym, co poniżej...

- Frombork, który nazywany jest Perłą Warmii, zawsze był i będzie miejscem przyciągającym turystów – mówi Zbigniew Pietkiewicz, burmistrz Fromborka. - Wiemy, że w czasie działań wojennych to miasto nie zostało oszczędzone, zniszczono je w 95 procentach, czego skutki widać do dzisiaj. Nasze obecne inwestycje są odpowiedzią na te zniszczenia – podkreśla. Należy do nich m. in. odnowienie miejskiej plaży.

- Plaża jest częścią infrastruktury związanej z dążeniem, by Frombork stał się uzdrowiskiem. W styczniu 2015 r. uzyskaliśmy prawa, by stać się strefą uzdrowiskową. Jest to pierwszy etap prac prowadzących do realizacji tego zamierzenia. Dziś, ze względów finansowych, nie stać nas na rozbudowę ujęcia wód mineralnych, bo to inwestycja warta ok. 11 mln zł. Pieniądze nie stanowią tu może największego problemu, ale potrzeba jeszcze przedsiębiorcy, podmiotu, który by tym wszystkim zarządzał. Idziemy jednak w tym kierunku. Rozwijanie tzw. strefy B, a więc okołouzdrowiskowej, również jest dla nas bardzo istotnym elementem – zaznacza.

To o dalszej przyszłości, ale we Fromborku już 8 sierpnia zostanie uroczyście otwarta promenada, wtedy nastąpi odbiór związanej z nią inwestycji. - To projekt unijny, związany z powstaniem zakładu kinezyterapii, z pełnym zapleczem sanitarnym. Będziemy też zachęcać do korzystania z miejskiej plaży – mówi. - Duży szacunek dla naszego wykonawcy, bo mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa odnotowaliśmy przy tych inwestycjach jedynie 30 dni opóźnienia – zaznacza.

Co jeszcze ma się zmienić we Fromborku? Podczas niedzielnych obchodów 710-lecia miasta, jego burmistrz mówił m. in. planach pozyskania środków na tężnie solankowe i renowacji falochronu. Wspomniał też o możliwościach przeprowadzenia w przyszłości odwiertów wód leczniczych, odbudowie świetlicy w Baranówce, która spłonęła dwa lata temu, a także o II etapie modernizacji drogi gminnej Drewnowo-Wielkie Wierzno. - Podejmujemy też działania w kierunku usprawnienia systemu samooczyszczenia kanału. Mieszkańcy co dzień widzą, jak wielki problem stanowi stojąca tam woda – zaznaczał. Planów na rozwój Fromborka jest zresztą jeszcze więcej, należy do nich choćby utworzenie łąki kwiatowej.

W związku z obchodami 710-lecia miasta, Frombork w nadchodzących miesiącach (do września włącznie) czeka wiele wydarzeń kulturalnych. Należą do nich m. in. koncerty 53. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Noc Perseidów, Europejskie Dni Dziedzictwa „Wspólna droga” czy Noc Muzeów.