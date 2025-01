 Taka noc już sie nie powtórzy. Studniówka IV LO

Do egzaminu maturalnego pozostało symboliczne 100 dni. Czas, aby w tańcu symbolicznie zakończyć etap szkoły. W hotelu Focus bawili się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Panowie w garniturach, na szyi muszki. Panie w pięknych kreacjach. Taki bal jest raz w życiu; symbolicznie kończący czas młodzieńczej beztroski. Jeszcze nikt nie myśli o tym, czy Słowacki wielkim poetą był i ile wynosi sinus kąta 120 stopni. Dzisiejszej nocy najważniejsza jest dobra zabawa.

- Kończy się pewien etap. Przed wami wielkie wyzwanie, wielkie zmiany. Ale w życiu nie ma nic stałego oprócz zmiany, pamiętajcie o tym przez całe życie - mówiła Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych [w jego w skład wchodzi IV LO] podczas rozpoczęcia studniówki. - Taka noc jak dziś, już się nigdy nie powtórzy. Za symboliczne 100 dni otworzą się przed wami drzwi do przyszłości. Jestem przekonana, że zostaliście wyposażeni we wszystkie narzędzia, żeby stawiać wyzwania dorosłego życia.

Piękny polonez rozpoczął ostatnią młodzieńczą zabawę maturzystów IV ogólniaka. A potem to już tańce do białego rana.

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

