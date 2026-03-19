Taka praca czeka w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter odbojnic przemysłowych, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent sędziego, informatyk, kierownik działu zagospodarowania odpadów, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, referent, sekretarz szkoły, specjalista / podinspektor ds. remontów dróg, starszy technik, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, osoba na stanowisku psycholog, osoba prowadząca zajęcia z przedsiębiorczości, osoba na stanowisku terapeuta SI, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer/ka, handlowiec-menager, opiekun/ka PCK, opiekun pacjenta/asystentka stomatologiczna, pomoc sklepowa, sprzedawca, sprzedawca w sklepie z częściami samochodowymi, sprzedawca-asystent klienta-obsługa mediów społecznościowych, szwacz/ka maszynowa;

INNE: kierowca kat. C+E, klasyfikator odpadów, konserwator obiektów i urządzeń sportowych, monter okien PCV, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy, pracownik sprzątający-magazynier, rzeźnik wykrawacz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, pracownik kompletacji zamówień;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

asystent ds. księgowości, elektromechanik AGD, serwisant, monter reklam, stolarz budowlany, sprzedawca, pokojowa, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik administracyjny, referent, stylistka rzęs, kosmetyczka, animator, fotograf-grafik-obsługa klienta, asystent doradcy finansowego, doradca ds. sprzedaży nieruchomości, pomoc opiekunki dziecięcej, pomoc administracyjna, ogrodnik/robotnik, ekspozytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej, pracownik ds. operacyjnych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.