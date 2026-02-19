Takie są oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, młodszy operator oczyszczalni ścieków, monter turbin/wirników, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pomocnik montera (izolacje), tokarz (karuzelowy/NC/wirników), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz-majsterkowicz, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, kierowca-brukarz, monter instalacji sanitarnych, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent/asystentka/adiunkt/adiuntka/kustosz/kustoszka inspektor BHP, kierownik gospodarczy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodsza specjalistka/młodszy specjalista, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, pracownik ds. wód deszczowych i roztopowych, pracownik socjalny, specjalista/podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, specjalista/ specjalistka ds. pracowniczych i administracji, specjalista/specjalistka/główny specjalista/główna specjalistka, starszy referent;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, pedagog specjalny, wychowawca;

INNE: kierowca kat. C+E, konserwator, krojcza/czy, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, przedstawiciel handlowy, szwacz/ka maszynowa, magazynier- sprzedawca, monter okien PCV;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, operator maszyn pralniczych;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

elektromechanik AGD, magazynier, serwisant;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O FINANSOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl