Tam nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 2026-09-29 (wtorek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

Ul. Szarych szeregów, Wybickiego, Andersa Ul. Płk. Dąbka nr 185, 187, 213 Al. Odrodzenia od nr 25 do nr 37 Przewidywany czas prac godz. 8-16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem) W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK – tel. 994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Centralna Dyspozytornia EPWiK