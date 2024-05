Tarcia o skład zarządu województwa

Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska nie mogą się porozumieć w sprawie składu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. We wtorek po przerwie ma zostać wznowiona sesja Sejmiku. Czy obie partie, które mają utworzyć koalicję w województwie na tę kadencję, się dogadają? O tym między innymi rozmawiamy z Marcinem Kuchcińskim, obecnym marszałkiem i głównym kandydatem do tej funkcji w nowej kadencji.

Rafał Gruchalski: - Jest Pan zaskoczony tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Sejmiku Wojewódzkiego 7 maja? (Radni przegłosowali przerwę w obradach, nie wybrali przewodniczącego ani marszałka – red.).

Marcin Kuchciński: - Nie. Rozmawialiśmy o tym, że będzie przerwa w obradach. To, co się wydarzyło (na sesji – red.) to jest kwestia technicznego nieporozumienia, bo kwestia była tego typu – czy ogłaszamy przerwę po rozszerzeniu porządku obrad ( o wybór marszałka – red.).

We wtorek 14 maja mamy sesję i jestem przekonany, że wybierzemy na niej zarówno przewodniczącego, wiceprzewodniczących, jaki i marszałka.

- Za tą przerwą w obradach głosowali zarówno radni Trzeciej Drogi oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek o przerwę zgłosił Jan Bobek z PSL, radni Koalicji Obywatelskiej byli temu wnioskowi przeciw... Pan też głosował przeciwko wnioskowi pana Bobka.

- Trzeba zapytać radnych PSL, dlaczego zagłosowali z radnymi PiS-u. Trudno mi zabierać w ten temacie głos. My trzymaliśmy się swoich uzgodnień, by najpierw rozszerzyć porządek obrad, a później ogłosić przerwę, stąd konsekwencja naszych działań. Natomiast, jak mówię, to wszystko to jest sprawa typowo techniczna. Nic tak naprawdę się nie wydarzyło. Na tej sesji, która będzie we wtorek, ten porządek obrad chcemy zrealizować.

- A jesteście już dogadani z Trzecią Drogą w sprawie stanowisk w Zarządzie Województwa?

- Myślę, że we wtorek wybierzemy Zarząd Województwa.

– Ucieka Pan od odpowiedzi na pytanie. Trzecia Droga chce mieć trzech przedstawicieli w Zarządzie Województwa, Koalicja Obywatelska się na to nie zgadza, bo chce mieć też trzy osoby. A miejsc jest pięć. Jaki będzie Pana zdaniem scenariusz? Pan jest uważany za głównego faworyta do stanowiska marszałka...

- Nie chciałbym uprzedzać faktów. Tak jak Pan powiedział, kwestia bardziej dotyczy składu ilościowego poszczególnych ugrupowań w Zarządzie Województwa, a nie personalnego. To główna kwestia. My jesteśmy przed spotkaniem zarządu regionu KO (ma odbyć się w niedzielę – red.). Przed spotkaniem swojego zarządu jest PSL i Trzecia Droga. Nie chciałbym o tym mówić bez konsultacji i wsparcia również od tamtej strony.

- Czyli scenariusz jest taki, że we wtorek wybierzecie zarówno przewodniczącego Sejmiku jak i nowego marszałka? Czy będzie kolejna przerwa na wybór marszałka, bo się nie dogadacie?

- Mam wrażenie, że wybierzemy wszystkich.

O przerwanej sesji Sejmiku i negocjacjach w sprawie składu zarządu województwa czytaj tutaj.